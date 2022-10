Brasil Justiça expede alvará de soltura para juiz preso por importunação sexual e manda tratar alcoolismo

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2022

Juiz aposentado tem 10 dias para iniciar o tratamento contra o alcoolismo. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Justiça do Rio expediu, nessa quarta-feira (5), o alvará de soltura do juiz Jorge Jansen Coñago Novelle, preso em flagrante por importunação sexual contra uma dentista durante uma carona de bicicleta elétrica em Copacabana, na Zona Sul do Rio. A Justiça do Rio tinha convertido em preventiva a prisão em flagrante do juiz aposentado durante audiência de custódia.

A decisão de soltura foi do juiz Marcel Laguna Duque Estrada, da 36ª Vara Criminal, que informou que o acusado precisa manter repouso por ter realizado uma cirurgia na coluna no dia 20 de setembro. Ele acatou um pedido da defesa do juiz, que, segundo a mesma, o magistrado não poderia ficar na prisão pois se recupera de uma cirurgia na coluna para a reparação de vértebra fraturada por comprometimento da medula.

Em nota, a defesa de Jorge Novelle informou que “acertadamente a Justiça reconheceu a ilegalidade e a desproporcionalidade da prisão preventiva e revogou a medida anteriormente decretada pelo juízo da central de custódia”.

Na decisão, o juiz disse que o réu deverá começar um tratamento contra o alcoolismo para evitar reincidência neste tipo de crime.

“Comprovar no prazo máximo de 10 dias, por meio de documento idôneo, o início urgente de tratamento de alcoolismo, em instituição hospitalar ou entidade especializada, particular ou gratuita, como por exemplo, Alcoólicos Anônimos do Brasil”, relatou Marcel Laguna.

Além disso, o juiz também deve apresentar atestado de frequência no tratamento a cada 15 dias.

Entenda o caso

De acordo com a investigação, o juiz, de 62 anos, pediu carona na bicicleta elétrica de uma dentista, de 28 anos, no último domingo, em Copacabana, na Zona Sul. A mulher relatou ter ficado reticente em aceitar, mas teve pena por se tratar de um idoso e sabia que o equipamento permitia que duas pessoas ficassem afastadas, sem contato físico. Antes de subir na garupa, Jorge ainda teria avisado: “Não vou encostar em você, não se preocupe”.

Minutos depois, Jorge teria passado a mão na cintura da mulher enquanto falava “Nossa, você é muito linda, muito gatinha”. Neste momento, ela ordenou que ele parasse e saísse da bicicleta.

Jorge Jansen foi preso em flagrante, por importunação sexual, resistência e desacato.

