Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2022

Notificação para a retirada do produto foi dada pelo prefeito da cidade.(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma cerveja com aroma semelhante ao de cannabis foi barrada pela organização da Oktoberfest Blumenau 2022. A bebida, que foi anunciada como novidade na festa pela Cervejaria Balbúrdia, foi retirada do cardápio na véspera da abertura do evento, que iniciou nesta quarta-feira (5). Em nota, a empresa lamentou a decisão.

A organização do evento informou que a determinação para a notificação foi dada pelo prefeito Mário Hildebrandt. Informou, ainda, que o município “reitera o compromisso com as causas sociais e a missão de deixar um legado com a história da Oktoberfest”.

A Hemp, nome da cerveja, não leva cannabis e nem princípio psicoativo na fórmula. Segundo a Cervejaria Balbúrdia, ela tem apenas derivados de terpenos botânicos extraídos de flores e outras plantas.

Na nota divulgada, ela informou que os aromas semelhantes à cannabis são derivados de terpenos botânicos extraídos de flores e outras plantas, e também do lúpulo, não possuindo qualquer princípio psicoativo.

“Tais cervejas são comercializadas legalmente no Brasil e em outros países, sendo inovadoras do ponto de vista sensorial e trazendo uma experiência degustativa para os apreciadores das cervejas artesanais”, informou a cervejaria.

A empresa esclareceu também que o rótulo é registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e não contém nenhum produto ilegal. A cerveja saiu da Oktoberfest, mas será vendida em bares da cervejaria em Blumenau e Itajaí, no Litoral Norte, informou a Balbúrdia.

Enquanto as bebidas brasileiras não podem nem ter cheiro que lembram o da polêmica planta, nos Estados Unidos, o “mercado da maconha” está auxiliando no aquecimento da economia e incentivando o surgimento de novas empresas e produtos.

No país, existem uma ampla gama de produtos feitos a partir de cannabis, que vão de itens culinários até bebidas alcoólicas com infusão da erva. Apesar de existirem diferentes rótulos produzidos em diversos lugares do mundo, as características das diferentes cervejas de maconha são muito semelhantes.

Oktoberfest

Composta pela prefeitura e o Parque Vila Germânica, a organização do evento afirmou também que desde a edição de 2018 a festa tem como objetivo atuar em causas sociais. Por isso, o repasse do valor bruto referente a 1% da venda de bebidas alcoólicas na Oktoberfest é feito ao Fundo Municipal para Ações de Políticas Públicas sobre Drogas (Fremad).

O valor é destinado para ações de prevenção e tratamento de dependência de álcool e outras drogas.

