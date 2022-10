Brasil Procura por voos da Gol em setembro salta 41% sobre um ano antes

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2022

A taxa de ocupação foi de 81,3% ante 81,4% no terceiro trimestre de 2021. (Foto: Reprodução)

A companhia aérea Gol divulgou alta de 41,4% na demanda por voos nacionais e internacionais em setembro em relação ao mesmo mês de 2021, segundo prévia de resultado que inclui o desempenho do terceiro trimestre. Na comparação com agosto deste ano, porém, a demanda de setembro foi 2,6% menor.

A Gol teve no trimestre passado crescimento de 41% na demanda na comparação anual, enquanto a oferta no período avançou 41,2%. A taxa de ocupação foi de 81,3% ante 81,4% no terceiro trimestre de 2021.

Snacks gratuitos

A Gol começou a servir novos snacks gratuitos em seu serviço de bordo de voos nacionais. A partir deste mês de outubro, quem voar com a empresa poderá escolher entre os novos produtos que contam com embalagens personalizadas e divertidas.

Entre as opções estão snacks de queijos especiais (sem glúten), balões de queijo (sem glúten), bolacha recheada Tortuguita, cookies Tortuguita, e bala de gelatina Fini (sem glúten).

Segundo a companhia, a disponibilidade dos sabores varia de acordo com a rota, o horário e o tempo de duração do voo.

Na seleção de bebidas gratuitas dos voos domésticos da Gol é oferecido água mineral, café, suco Del Valle de sabores variados e refrigerantes como Coca-Cola, Coca-Cola Zero ou Fanta Guaraná.

Vale lembra que se seu voo tiver duração inferior a 37 minutos há apenas água sob demanda, ou seja, quando você pedir ao comissário.

Voos diretos

Recentemente, a Gol anunciou os números e as novidades para a alta temporada, que tem seu período mais movimentado entre os dias 15 de dezembro de 2022 e 15 de janeiro de 2023. Nesse período, a companhia atinge sua maior capacidade desde janeiro de 2020, operando uma média de 760 decolagens por dia, com a inclusão de 60 novas rotas. No total, são 85 bases da Gol, 250 rotas e mais de 8 milhões de assentos oferecidos.

Entre dezembro e janeiro, a malha aérea da empresa cresce 5% em operações em comparação com a última temporada de verão (janeiro de 2022). A média de 760 decolagens/dia representa um acréscimo de capacidade na ordem de 30% em um paralelo com a oferta do próximo mês de outubro de 2022.

Como é de se esperar, o Nordeste brasileiro se torna o centro das atenções. A malha aérea na região cresce 34% em comparação com outubro/22. Já no Sul do País, o verão amplia em 50% a capacidade em relação a outubro/22. Nos estados do Norte, a aérea incrementa em 33% suas decolagens (janeiro/23 x outubro/22). Para o Sudeste, a Gol planejou um crescimento de 26% da sua

oferta (janeiro/23 x outubro/22). Por fim, no Centro Oeste, há um aumento de oferta de 16% (janeiro/23 x outubro/22).

“Com a malha aérea desta alta temporada de verão, a companhia se aproxima da oferta regular de voos da pré-pandemia, em que operava a média de 800 decolagens diárias. A empresa planejou uma malha completa e abrangente para a estação, que supre tanto a demanda acentuada por viagens de lazer – praias, campos e cidades – quanto às necessidades de clientes que, nessa

época do ano, se deslocam também para visitar parentes e amigos, dentro e fora de suas próprias regiões”, afirma o gerente de Planejamento Estratégico de Malha Aérea da companhia, Bruno Balan.

