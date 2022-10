Polícia Justiça Federal gaúcha condena 25 criminosos por tráfico internacional de drogas

10 de outubro de 2022

Entre os condenados, há três líderes da facção "Os Manos"

A 5ª Vara Federal de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, condenou 25 pessoas pelos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. Entre elas, estão três líderes da facção “Os Manos”, que receberam penas de mais de 33 anos de prisão cada.

Segundo informações divulgadas no último fim de semana pela Justiça Federal, a denúncia foi baseada na Operação Teiniaguá, deflagrada pela Polícia Federal em dezembro de 2020. A sentença foi publicada no dia 1º deste mês.

Autor da ação, o MPF (Ministério Público Federal) denunciou 18 homens e nove mulheres afirmando que eles se associaram de forma estável e permanente para adquirir entorpecentes de traficantes radicados no Paraguai. Após a compra, os criminosos distribuíam as drogas em Caxias do Sul e em outros municípios gaúchos.

Segundo o MPF, a liderança era exercida por três integrantes do alto escalão da facção “Os Manos”, sendo que dois deles eram responsáveis pela organização do armazenamento, preparo e distribuição, na Serra Gaúcha, das drogas adquiridas, além da coordenação das operações financeiras das atividades nessa região. Ao outro chefe competiria centralizar, na região de Porto Alegre, as operações financeiras destinadas à aquisição dos entorpecentes paraguaios, em colaboração direta com os outros dois líderes regionais que lhe transmitiam as encomendas de drogas necessárias para abastecer a Serra Gaúcha.

Esse chefe também coordenava a descentralização das drogas para as zonas de influência de seus colaboradores, bem como a realização de depósitos destinados a contas bancárias administradas por uma casa de câmbio do Paraguai para que os valores fossem revertidos aos traficantes paraguaios.

De acordo com o MPF, outros denunciados faziam parte do núcleo operacional da Serra. Eles eram os responsáveis por toda logística necessária na guarda, preparo e distribuição dos entorpecentes, além da coleta dos valores e movimentação financeira. Outros dois homens fariam parte do núcleo operacional que atuava no abastecimento de outras regiões dominadas pelo grupo, como o Vale do Sinos. Entre os indiciados, também há traficantes que atuavam em Ponta Porã (MS).

