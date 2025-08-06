Quinta-feira, 07 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Justiça gaúcha condena mais um feminicida: 30 anos de prisão

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2025

Vítima foi morta pelo ex-companheiro na casa onde haviam vivido juntos. (Foto: Freepik)

Um dos crimes graves que mais desafiam as autoridades no País, o feminicídio teve mais um réu condenado à prisão pela Justiça gaúcha. Trata-se de um morador de Encruzilhada do Sul (Região Central do Estado) que assassinou a facadas sua ex-companheira, na casa onde haviam residido juntos. A sentença é de 30 anos em regime fechado.

De acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), o tempo de reclusão também levou em conta os agravantes de motivo torpe, emprego de meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e o próprio feminicídio em si, tipificado pela questão de gênero.

O caso em questão envolvia um contexto de violência doméstica e familiar, com relacionamento marcado por controle excessivo por parte do homem. Ao se decidir pela separação, a mulher acabou sendo vítima do mesmo desfecho fatal que ainda assombra tantas brasileiras.

Sentimento de posse

O réu já aguardava o julgamento preso, após permanecer foragido por oito meses. Conforme o promotor de Justiça Ulysses Fernandes Moraes Luz, que atuou em plenário, manifestou-se:

“Este é um retrato brutal da violência de gênero que enfrentamos. O réu agiu com extremo ciúme e sentimento de posse, com a intenção clara de tirar a vida da vítima, ceifando seu futuro de forma covarde e cruel”.

Ele acrescentou: “A condenação a 30 anos de reclusão é uma mensagem clara de que crimes como este não ficarão impunes. Também representa uma vitória da Justiça e um alento à família de Carolaine”.

(Marcello Campos)

