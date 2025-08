Rio Grande do Sul Pela primeira vez, a Expointer tem lançamento oficial também em Brasília

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2025

Governador gaúcho apresentou a feira, de forma igualmente inédita, em São Paulo nessa terça. (Foto: Vitor Rosa/Secom-RS)

Pela primeira vez em quase 50 edições da Expointer, o evento será lançado oficialmente também em Brasília. A apresentação está marcada para as 15h desta quarta-feira (6) na sede da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e contará com as presenças do governador gaúcho Eduardo Leite e do titular da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Edivilson Brum, além de autoridades do setor, empresários e parlamentares, dentre outros.

“A iniciativa marca a ampliação do alcance institucional da feira e reforça sua relevância como uma das principais vitrines do agronegócio brasileiro”, ressalta o texto divulgado no portal estado.rs.gov.br. “A Expointer é um marco do agro brasileiro e sul-americano, reunindo inovação, tradição e oportunidades de negócios.”

Ainda de acordo com o informe, “o Rio Grande do Sul, agora, está diferente, e o evento em Brasília representa o prestígio da feira e contribui para o fortalecimento das parcerias institucionais e políticas do setor agropecuário nacional”.

Considerada a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina, a Expointer terá sua 48º edição no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (Região Metropolitana de Porto Alegre), no período de 30 de agosto a 7 de setembro. Neste ano o slogan é “Nosso futuro tem raízes fortes”. Os detalhes são divulgados no site expointer.rs.gov.br.

São Paulo

A apresentação em São Paulo será realizada em moldes semelhantes à realizada por Eduardo Leite em São Paulo nessa terça-feira (5). Em evento no escritório de representação da agência de fomento Invest RS, ele apresentou – também pela primeira vez na capital paulista – os detalhes da Expointer de 2025, atrelando a feira ao reforço do potencial do agronegócio gaúcho. Na plateia estavam cerca de 50 empresários e representantes do setor.

“Fazer o lançamento da Expointer aqui em São Paulo, no coração econômico do País, é uma oportunidade de mostrar a todo o Brasil a força de tudo o que o nosso Estado tem a oferecer”, declarou. “Mesmo após enfrentar o maior desastre climático de nossa história, estamos de pé e nos reconstruindo, com resiliência, preparados para exibir ao Brasil um Rio Grande do Sul que inspira confiança e oportunidades”.

Em seguida, ele acrescentou: “Estamos prontos para receber todos os visitantes em um parque ainda mais bonito e preparado para servir de palco a grandes negócios, conexões e experiências culturais. Muito mais que uma feira, a Expointer é a celebração da nossa capacidade de superar desafios e de projetar o Estado para o futuro, unindo o campo e a cidade em um só ambiente”.

O titular da Seapi, Edivilson Brum, chamou a atenção para o fato de a Expointer ser um símbolo de inovação, resiliência e excelência do agronegócio gaúcho, ao reunir tecnologia, genética animal, discussões de temas relevantes e possibilidades de grandes negócios. Acima de tudo, reúne pessoas que convergem para o mesmo objetivo, o do desenvolvimento do setor”.

Já o vice-presidente da Invest RS, Eduardo Lorea, reforçou o papel da unidade da agência em São Paulo para ampliar a competitividade do Estado na disputa por investimentos:

“Este escritório tem a intenção justamente de ser essa ponta de lança, um posto avançado do Rio Grande do Sul, no centro econômico do país, nos lugares onde são tomadas as decisões. Não tem lugar melhor para que a gente possa fincar nossa bandeira e trazer negócios para o Estado, principalmente em setores mais basilares como a agricultura e a pecuária, que são parte da nossa história desde o começo da atividade econômica do estado”.

Inaugurado no final de junho deste ano, o espaço funciona como um hub de conexão e pode ser utilizado por secretarias, parceiros e empresas que tenham interesse, em ações associadas ao propósito de atuação da agência, em promoção comercial e atração de investimentos, como no caso do lançamento da Expointer.

Durante o evento, Lorea também falou sobre a missão que a Invest RS participará no Estado norte-americano de Nebraska, que possui experiência positiva em tecnologias de irrigação capazes de colaborar com o agronegócio gaúcho. A iniciativa busca trazer condições para que esse setor econômico seja ainda mais estável e produtivo.

(Marcello Campos)

2025-08-05