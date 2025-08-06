Rio Grande do Sul Expointer: com o retorno das aves, cresce em 47% o número de animais inscritos na feira

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2025

Esta edição ocorre de 30 de agosto a 7 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Foto: Expointer/Divulgação Esta edição ocorre de 30 de agosto a 7 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. (Foto: Expointer/Divulgação) Foto: Expointer/Divulgação

A 48ª Expointer terá 5.107 animais de argola, que vão a julgamento. Trata-se da maior participação de animais nos últimos 12 anos de feira. Esta edição ocorre de 30 de agosto a 7 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

O acréscimo de 47,69% no número de inscritos em relação à edição de 2024 se deve, principalmente, ao retorno das aves e dos pássaros à exposição, que não puderam participar nos últimos anos por causa das emergências zoossanitárias de gripe aviária e doença de Newcastle.

“No entanto, se desconsiderarmos as aves e os pássaros, o aumento geral também foi significativo, de 21% em relação ao ano passado. É uma demonstração da confiança que os produtores e os criadores depositam na Expointer”, destaca o comissário-geral da feira, Pablo Charão.

O aumento no número de inscritos foi verificado em praticamente todos os segmentos, com destaque para os ovinos, que chegam a quase mil animais (997).

“Um ponto a destacar no incremento da participação dos bovinos é o reconhecimento do Brasil como área livre de febre aftosa sem vacinação. Isso permite que animais de todos os estados possam participar da Expointer”, conta o comissário-geral. Dos 1.381 bovinos inscritos para a edição deste ano, 260 exemplares são de fora do estado.

Entre os equinos, os pôneis mais que dobraram a participação, com 217 exemplares inscritos. “Vai ter uma exposição nacional de pôneis dentro da Expointer. O programa teve que incluir mais um dia de julgamento – serão três, no total – porque são muitos animais”, explica Charão.

A Expointer deste ano terá a estreia de duas raças: a Murciana, de caprinos leiteiros de origem espanhola; e os bovinos de corte Greyman, uma raça sintética da Austrália, produzida a partir do cruzamento do Murray Grey com zebuínos Nelore ou Brahman. Retorna à feira a raça de cavalos Anglo-Árabe, cruzamento de Árabe com Puro-sangue Inglês.

O número total de animais inscritos será conhecido a partir de 14 de agosto, quando se encerra a inscrição dos rústicos.

Ingressos

Os ingressos para a Expointer já estão à venda na internet. Durante a compra, o visitante deve efetuar login na plataforma Ingresso Nacional e informar o nome completo e CPF da pessoa que utilizará cada ingresso. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, boleto bancário ou Pix.

Além da compra de ingressos antecipados pela internet, será possível adquirir as entradas diretamente nas bilheterias físicas do Parque de Exposições Assis Brasil onde a feira será realizada. Essa modalidade, porém, só ficará disponível nos dias do evento.

Os ingressos custam R$ 20 para pedestre, com meia-entrada (R$ 10) para idosos acima de 60 anos, estudantes munidos de carteira oficial e pessoas com deficiência. Crianças de até seis anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, não pagam.

O estacionamento de veículos custa R$ 50 (não inclui a entrada do motorista nem dos demais passageiros). Na compra on-line, será acrescido o valor da taxa de serviço do site. Em todos os dias do evento, o horário de entrada será de 8h às 20h. Para os expositores de animais e imprensa, não há restrição de horário.

