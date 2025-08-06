Quinta-feira, 07 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Expointer: com o retorno das aves, cresce em 47% o número de animais inscritos na feira

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Esta edição ocorre de 30 de agosto a 7 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Foto: Expointer/Divulgação
Esta edição ocorre de 30 de agosto a 7 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. (Foto: Expointer/Divulgação)

A 48ª Expointer terá 5.107 animais de argola, que vão a julgamento. Trata-se da maior participação de animais nos últimos 12 anos de feira. Esta edição ocorre de 30 de agosto a 7 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

O acréscimo de 47,69% no número de inscritos em relação à edição de 2024 se deve, principalmente, ao retorno das aves e dos pássaros à exposição, que não puderam participar nos últimos anos por causa das emergências zoossanitárias de gripe aviária e doença de Newcastle.

“No entanto, se desconsiderarmos as aves e os pássaros, o aumento geral também foi significativo, de 21% em relação ao ano passado. É uma demonstração da confiança que os produtores e os criadores depositam na Expointer”, destaca o comissário-geral da feira, Pablo Charão.

O aumento no número de inscritos foi verificado em praticamente todos os segmentos, com destaque para os ovinos, que chegam a quase mil animais (997).

“Um ponto a destacar no incremento da participação dos bovinos é o reconhecimento do Brasil como área livre de febre aftosa sem vacinação. Isso permite que animais de todos os estados possam participar da Expointer”, conta o comissário-geral. Dos 1.381 bovinos inscritos para a edição deste ano, 260 exemplares são de fora do estado.

Entre os equinos, os pôneis mais que dobraram a participação, com 217 exemplares inscritos. “Vai ter uma exposição nacional de pôneis dentro da Expointer. O programa teve que incluir mais um dia de julgamento – serão três, no total – porque são muitos animais”, explica Charão.

A Expointer deste ano terá a estreia de duas raças: a Murciana, de caprinos leiteiros de origem espanhola; e os bovinos de corte Greyman, uma raça sintética da Austrália, produzida a partir do cruzamento do Murray Grey com zebuínos Nelore ou Brahman. Retorna à feira a raça de cavalos Anglo-Árabe, cruzamento de Árabe com Puro-sangue Inglês.

O número total de animais inscritos será conhecido a partir de 14 de agosto, quando se encerra a inscrição dos rústicos.

Ingressos

Os ingressos para a Expointer já estão à venda na internet. Durante a compra, o visitante deve efetuar login na plataforma Ingresso Nacional e informar o nome completo e CPF da pessoa que utilizará cada ingresso. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, boleto bancário ou Pix.

Além da compra de ingressos antecipados pela internet, será possível adquirir as entradas diretamente nas bilheterias físicas do Parque de Exposições Assis Brasil onde a feira será realizada. Essa modalidade, porém, só ficará disponível nos dias do evento.

Os ingressos custam R$ 20 para pedestre, com meia-entrada (R$ 10) para idosos acima de 60 anos, estudantes munidos de carteira oficial e pessoas com deficiência. Crianças de até seis anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, não pagam.

O estacionamento de veículos custa R$ 50 (não inclui a entrada do motorista nem dos demais passageiros). Na compra on-line, será acrescido o valor da taxa de serviço do site. Em todos os dias do evento, o horário de entrada será de 8h às 20h. Para os expositores de animais e imprensa, não há restrição de horário.

 

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Pagamento da taxa de inscrição do concurso para professores da Rede Estadual vai até esta sexta
Durante lançamento inédito em Brasília, Expointer é apresentada como “palco de diálogo”
https://www.osul.com.br/expointer-com-o-retorno-das-aves-cresce-em-47-o-numero-de-animais-inscritos-na-feira/ Expointer: com o retorno das aves, cresce em 47% o número de animais inscritos na feira 2025-08-06
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Pagamento da taxa de inscrição do concurso para professores da Rede Estadual vai até esta sexta
Rio Grande do Sul Eduardo Leite entrega ao vice-presidente Geraldo Alckmin relatório sobre os impactos do tarifaço dos Estados Unidos no Rio Grande do Sul
Mundo Trump afirma que os Estados Unidos vão impor tarifa de cerca de 100% sobre chips importados
Ciência Nasa quer colocar um reator nuclear na Lua até 2030
Política Presidente do Senado marca sessão remota, e presidente da Câmara dos Deputados ameaça suspender oposicionista que impedir o plenário
Política Defesa de Bolsonaro recorre da prisão domiciliar
Política “Buzinaço, polícia, corneta, um inferno”: as queixas dos vizinhos de Bolsonaro no grupo do condomínio
Política Supremo permite saídas temporárias de Daniel Silveira para tratamentos de saúde
Mundo Trump pretende se encontrar com Putin e Zelensky na semana que vem, afirma imprensa norte-americana
Política Carla Zambelli quer usar na Itália a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes
Pode te interessar

Rio Grande do Sul Morte de homem trans é denunciada como feminicídio pelo Ministério Público do RS

Rio Grande do Sul Justiça gaúcha condena mais um feminicida: 30 anos de prisão

Agro Durante lançamento inédito em Brasília, Expointer é apresentada como “palco de diálogo”

Rio Grande do Sul Pagamento da taxa de inscrição do concurso para professores da Rede Estadual vai até esta sexta