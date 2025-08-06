Quinta-feira, 07 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2025
As oportunidades são voltadas à atuação na Educação BásicaFoto: Manoelle Duarte/Arquivo PMPA
Os candidatos inscritos no concurso público para professores da Rede Estadual do Rio Grande do Sul têm até esta sexta-feira (8) para realizar o pagamento do boleto de inscrição. A quitação dentro do prazo é indispensável para que a inscrição seja efetivada e homologada. O não pagamento exclui o candidato do processo seletivo.
Com mais de 6 mil vagas oferecidas, o concurso promovido pelo governo do Estado contempla todas as regiões do Rio Grande do Sul.
A aplicação das provas está prevista para o dia 28 de setembro. A seleção inclui reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD), indígenas, negros e pessoas trans.
As oportunidades são voltadas à atuação na Educação Básica nas seguintes áreas:
– Língua Portuguesa
– Matemática
– Língua Inglesa
– Educação Física
– Língua Espanhola
– Artes
– Sociologia
– Filosofia
– Química
– Física
– História
– Geografia
– Ensino Religioso
– Biologia
– Educação Profissional e Técnica
– Educação Indígena
– Educação Especial
O processo seletivo será composto por uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 60 questões de múltipla escolha. A avaliação será dividida em dois blocos:
– Temas gerais: Conhecimentos Pedagógicos, Língua Portuguesa e Legislação da Educação (comuns a todos os candidatos);
– Conteúdos específicos: conforme a área e habilitação escolhida.
A aplicação ocorrerá nos municípios-sede das 30 Coordenadorias Regionais de Educação, e os candidatos que atingirem a nota de corte terão as redações corrigidas. Em seguida, será realizada a prova de títulos, com pontuação adicional. Para atuação em comunidades Guarani e Kaingang, também haverá testes específicos.
O resultado final será homologado pela Seduc e publicado no Diário Oficial do Estado e no site da banca organizadora, após a análise dos recursos.
Outras informações, o edital completo e o link para pagamento estão disponíveis no site da banca organizadora.
