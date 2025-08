Esporte Grêmio aguarda anúncio no Catar para concretizar negociação com Róger Guedes

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2025

Negociação com o clube do Catar teria entrado na reta final. (Foto: Reprodução)

O Grêmio segue no aguardo do Al-Rayyan para fechar a contratação do atacante Róger Guedes. A proposta tricolor está na mesa do clube catari desde o fim de julho e deve finalmente avançar a partir da chegada de um substituto para o ex- Atlético.

Conforme apurou a rádio Itatiaia, a negociação está vinculada à saída de Róger Guedes, que já encaminhou acerto com o Grêmio e aguarda o desfecho das tratativas para ser liberado.

O Tricolor ofereceu 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões na cotação atual) ao Al-Rayyan, podendo chegar até 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 95 milhões) em caso de metas cumpridas.

Nessa quarta-feira (6), surgiu a notícia de que o Al-Rayyan realizou uma proposta para contratar Brian Rodríguez, atacante uruguaio que atua no América-MEX. A informação foi veiculada inicialmente pelo canal de televisão mexicano TUDN.

“Sobre o Brian, sabemos o que todos sabem, que sim, há ofertas por ele. É um jogador que, praticamente em todos os mercados, desperta interesse de mais de um clube. É um jogador que queremos muito, tem o seu valor dentro do elenco e, até onde sabemos, está feliz no América. Mas temos que estar prontos no mercado. […] Dependendo do nível da oferta, pode ser interessante para todas as partes” ,declarou o técnico do América, André Jardine.

A investida pelo atacante é bancada pelo empresário e pré-candidato à presidência do Grêmio, Marcelo Marques, que adquiriu recentemente a gestão da Arena. A atual direção sondou a situação de Róger Guedes no início desta janela. Em função dos altos valores envolvidos, não foi adiante.

O empresário se disponibilizou a ajudar, e o clube conseguiu ofertar 10 milhões de euros (R$ 65 milhões). Com bônus por metas, o valor pode bater em 15 milhões de euros (R$ 97,5 milhões). A chegada do reforço também passaria por redução salarial.

O atacante de 28 anos deu os primeiros passos no futebol justamente no Grêmio, mas foi revelado pelo Criciúma. Após boa passagem no Tigre, foi vendido ao Palmeiras. Pelo Verdão, foram 83 jogos, com números discretos: 11 gols e seis assistências, além da conquista do Brasileirão de 2016.

Após o fim do contrato no Palmeiras, Guedes foi emprestado ao Atlético, onde ficou por seis meses. No Galo, somou apenas 28 jogos, com 13 gols e quatro assistências.

O jogador retornou ao Palmeiras, que o vendeu em definitivo ao Shandong Taishan, da China. O clube chinês pagou 9,5 milhões de euros pelo jogador, que acumulou bons números em solo asiático — 27 gols e 10 assistências em 53 jogos.

