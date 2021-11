Rio Grande do Sul Justiça gaúcha realiza terceiro sorteio de jurados do caso da Boate Kiss

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2021

O incêndio na Boate Kiss aconteceu em 27 de janeiro de 2013, causando a morte de 242 pessoas e deixando mais de 600 feridos. Foto: MP/Divulgação O incêndio na Boate Kiss aconteceu em 27 de janeiro de 2013, causando a morte de 242 pessoas e deixando mais de 600 feridos. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

O terceiro sorteio de jurados para participar do júri do caso Kiss, que se inicia na semana que vem (1º), foi realizado na tarde desta quarta-feira (24) pelo juiz Orlando Faccini Neto, responsável pelo processo.

No ato foram sorteados 68 nomes que, somados a 82 relacionados anteriormente que tiveram mandado positivo e não pediram dispensa, totalizam 150 pessoas. A medida visa a garantir que no dia do julgamento haja quórum suficiente para compor o Conselho de Sentença, integrado por sete jurados.

Acompanharam o sorteio, realizado no Salão do Júri da 1ª Vara do Júri da Capital, no Foro Central I, representantes das partes envolvidas – defesas dos réus e Ministério Público e assistência de acusação.

O dia do júri

Os sorteados deverão comparecer ao Foro Central I no dia do julgamento, quando serão escolhidos por meio de sorteio 25 nomes, dentre os quais, sete serão indicados para integrar o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Os jurados são os representantes da sociedade que decidem sobre o caso em análise. O voto é secreto e a sua decisão é soberana.

