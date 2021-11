Porto Alegre Defesa Civil alerta para probabilidade de temporal em Porto Alegre nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2021

Há possibilidade de chuvas intensas, com risco de temporais isolados, rajadas de vento, eventual queda de granizo e descargas elétricas. Foto: Alex Rocha/PMPA

A Defesa Civil de Porto Alegre alerta para a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica que gerará áreas de instabilidades no Rio Grande do Sul, possibilitando chuvas intensas com risco de temporais isolados, rajadas de vento, eventual queda de granizo e descargas elétricas, a partir das 13h de -feira (25).

Na -feira (26), o sistema de baixa pressão avança em direção ao oceano, dando origem a um ciclone extratropical, que continuará provocando chuvas no Estado. A previsão é de acumulados significativos de precipitação em um curto intervalo de tempo.

A Defesa Civil e a Comissão Permanente de Atuação em Emergência (Copae), integrada pelos órgãos municipais, informam que estão em alerta acompanhando as atualizações da previsão do tempo, com equipes prontas para atendimento à população.

Em caso de dúvidas e emergências, orientam que se telefone para a Defesa Civil (telefone 199) ou Corpo de Bombeiros (193).

