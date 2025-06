Brasil Justiça leva um ano para alertar Alexandre de Moraes sobre o sumiço do uma ré de 8 de Janeiro

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2025

Alexandre de Moraes mandou notificar recentemente a defesa de Roseli Aparecida de Araújo, ré nas ações do 8 de janeiro no STF, sobre o risco de ser decretada a prisão dela. (Foto: Reprodução)

Alexandre de Moraes mandou notificar recentemente a defesa de Roseli Aparecida de Araújo, ré nas ações do 8 de janeiro no STF, sobre o risco de ser decretada a prisão dela.

Roseli deixou de cumprir as medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes em maio de 2024, mas só agora a a Justiça mineira alertou o ministro do Supremo.

Segundo o comunicado, Roseli compareceu em juízo pela última vez no dia 29 de abril do ano passado. Depois disso, a tornozeleira eletrônica dela perdeu o sinal e ela sumiu do mapa.

“A Central de Monitoramento informou que desde 03/05/2024 a tornozeleira da ré permanece sem comunicação”, diz o aviso enviado ao STF pela Justiça mineira.

Projeto alternativo à anistia é guardado a sete chaves

O projeto de lei alternativo à anistia aos condenados pelo 8 de janeiro articulado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), tem sido guardado a sete chaves. Até o momento, Jair Bolsonaro é um dos poucos que teve acesso ao texto.

Em conversas com aliados próximos, o ex-presidente e seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), sinalizaram que havia a expectativa de o texto ser analisado pela Câmara ainda no início desta semana. O plano, porém, acabou abortado.

A ideia, segundo o ex-presidente sinaliza a correligionários do PL, é que a proposta seja analisada a toque de caixa nas duas Casas do Legislativo, em um prazo máximo de dois dias.

Parlamentares do PL dizem que receberam a mensagem de que a proposta alternativa à anistia articulada por Motta não seria vetada pelo presidente Lula. Membros do partido, no entanto, duvidam que o governo vai aceitar qualquer medida nessa frente sem apresentar resistências.

Como informou a colunista Malu Gaspar, o acordo sobre esse projeto alternativo vem sendo costurado há semanas e deve ter um deputado federal do centrão como relator.

Possível inclusão de Bolsonaro

A inclusão de Jair Bolsonaro (PL) na nova versão do projeto de lei que anistia os condenados pelo 8 de janeiro enfrenta a resistência do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Para fazer avançar a proposta, que deve ser apresentada ainda em junho, a cúpula nacional do PL aceitou não incluir o ex-presidente.

Em conversas reservadas, Alcolumbre deixou claro que não pautaria uma proposta que incluísse os autores intelectuais dos atos criminosos de 2023.

O novo PL da Anistia, que propõe a redução de pena dos condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), incluirá foragidos no exterior. As informações são da Revista Veja e dos portais O Globo e CNN.

