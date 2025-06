Brasil Massas poderosas de ar polar causam onda de frio longa e intensa no Sul do País

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2025

Em Porto Alegre, frio chega nesta segunda com vento e baixa sensação térmica à noite. (Foto: Arquivo/O Sul)

Duas poderosas massas de ar polar vão chegar ao Brasil nos próximos dez dias, trazendo uma prolongada e intensa onda de frio no Sul do País. Devem ocorrer marcas congelantes, geada generalizada e possibilidade de precipitação invernal, alerta a MetSul Meteorologia. O frio agravará o drama dos milhares de flagelados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, muitos hoje em abrigos.

A primeira e intensa massa de ar frio de origem polar avança pelo Sul da Argentina e alcança o Centro do país vizinho e o Uruguai. O ar polar vai ingressar no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (23) com vento moderado a forte, trazendo acentuada queda de temperatura e muito baixa sensação térmica, em especial no final do dia.

Em Porto Alegre, esfria muito nesta segunda-feira com vento e baixa sensação térmica à noite, precedendo as madrugadas de terça e quarta que devem ser as mais frias da semana. Na estação de referência do Jardim Botânico, as mínimas devem ficar em torno de 5°C a 6°C, mas no Sul e no Leste da cidade haverá pontos com 3°C a 4°C. Na área metropolitana, os pontos mais frios podem registrar entre 1°C e 3°C, sobretudo na quarta.

Até o final da segunda-feira, o ar polar toma conta dos três estados da Região Sul e ainda alcança o Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso e áreas do Oeste e do Sul do estado de São Paulo.

Na terça, o centro da massa de ar polar estará sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, com o ar frio influenciando ainda Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, parte de Goiás, Rio de Janeiro e ainda o Triângulo Mineiro e o Sul de Minas Gerais.

Entre quarta e quinta-feira, o ar mais gelado vai se afastar para o oceano, mas o começo da quarta-feira será de temperaturas muito baixas e em alguns locais excepcionalmente baixas antes de um maior aquecimento esperado durante a tarde.

Esta incursão de ar polar que chega no começo desta semana será a de maior força ao alcançar o Sul do Brasil neste ano até o momento, embora não deva trazer imagens como a do ar polar do fim de maio que proporcionou a maior nevada no Sul do país desde julho de 2021.

Modelos numéricos de previsão do tempo indicam que o ar estará atipicamente gelado em níveis baixos e médios da atmosfera entre segunda e terça-feira sobre o Sul do Brasil, o que combinado com ar seco e vento mais fraco fará com que as madrugadas de terça e quarta sejam as mais frias da semana na região.

Nesta segunda-feira, uma vez que a massa de ar frio estará recém ingressando, a grande maioria das localidades deve ter as mínimas no final do dia, quando marcas abaixo de zero devem ocorrer nas áreas de maior altitude. Combinado com o vento forte, devem ser esperados valores de sensação térmica de até -5°C a -10°C nos Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul e no Planalto Sul Catarinense.

Na terça e na quarta-feira, mínimas abaixo de 5°C serão generalizadas na Região Sul e um grande número de municípios, na casa de centenas, deve ter mínimas perto e abaixo de zero grau. A madrugada de quarta, principalmente, pelo ar seco e o vento calmo, deve ter as menores mínimas na Região Sul.

Conforme os dados analisados pela MetSul, a temperatura pode despencar a valores excepcionalmente baixos no Planalto Sul Catarinense e nos Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul, nas áreas das cidades São José dos Ausentes, Bom Jesus, Cambará do Sul, Vacaria, São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urupema e Urubici.

No Planalto Sul Catarinense, estações meteorológicas situadas em baixadas (onde esfria mais em noites de escassa nebulosidade e ar seco com vento calmo ou fraco) podem registrar marcas tão baixas quanto -5°C a -8°C entre terça e quarta. Nos Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul, mínimas em geral de -2°C a -4°C, mas na área de São José dos Ausentes pode fazer entre -5°C e -6°C.

Mínimas muito baixas no Rio Grande do Sul, de -3°C a -5°C, podem ocorrer ainda na área de Soledade, no Norte do estado, e em cidades como Pinheiro Machado e Pedras Altas, na Serra do Sudeste, no Sul gaúcho.

Embora mais intensa a massa de ar frio, as condições para a neve são muito menos propícias que na onda de frio do fim de maio. Isso porque no dia 29 de maio havia um ciclone rente à costa do Sul do Brasil, propiciando maior umidade e forte instabilidade, a ponto de terem ocorridos aios com temperatura abaixo de 10°C.

Agora, o ciclone associado à advecção fria da onda de frio vai estar na costa da província de Buenos Aires, ou mais de mil quilômetros ao Sul que o ciclone do fim de maio. Por isso, modelos estão indicando chance de neve para vários pontos da província de Buenos Aires e no Uruguai, o que não é uma situação convencional para a região, onde não costuma nevar pelas altitudes predominantemente baixas e próximas do nível do mar.

