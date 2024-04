Geral Justiça libera R$ 2,3 bilhões em benefícios atrasados do INSS: dinheiro vai para 142 mil aposentados e pensionistas que entraram com processos

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2024

Valores liberados referem-se a ações ganhas em janeiro serão pagos a quem recorreu aos Tribunais Regionais Federais de todo o País. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O Conselho da Justiça Federal (CJF) divulgou na sexta-feira (19) a liberação de pagamento de R$ 2,37 bilhões para 142.273 aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que ganharam ações contra o órgão em março.

O montante de representa 79% de um total de R$ 3 bilhões liberados pelo órgão a 242.100 pessoas para o pagamento das chamadas Requisições de Pequeno Valor (RPVs) – indenizações a serem pagas pelo governo federal no valor de até 60 salários mínimos (R$ 84.720). Para essas ações, não há mais chance de recurso.

Como consultar?

As datas de liberação dos valores para saque são definidas por cada um dos TRFs. Os créditos são feitos em contas abertas pelo próprio TRF-2 no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, em nome dos ganhadores das ações.

Para saber se vai ser contemplado agora, o beneficiário do INSS deve acessar o site do TRF de seu Estado. Veja abaixo:

– TRF1 (DF, MG, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP);

– TRF2 (RJ e ES);

– TRF3 (SP e MS);

– TRF4 (RS, PR e SC);

– TRF 5 (PE, CE, AL, SE, RN e PB).

Para facilitar a pesquisa na página do Tribunal, o segurado do INSS deve ter em mãos o número do CPF, o número do registro da RPV, o número do processo de origem, o número da requisição e/ou o número da OAB do advogado. Nem sempre é preciso informar todos os campos.

Vale destacar ainda que os herdeiros de beneficiários que faleceram também fazem jus ao pagamento dos atrasados, desde que comprovem legalmente o vínculo.

Veja abaixo a distribuição dos valores.

– TRF da 1ª Região (DF, MG, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP): Geral: R$ 1.246.038.514,14. Previdenciárias/Assistenciais: R$ 1.014.935.895,44 (48.899 processos, com 58.062 beneficiários);

– TRF da 2ª Região (RJ e ES): Geral: R$ 240.457.508,44. Previdenciárias/Assistenciais: R$ 190.657.905,30 (8.069 processos, com 11.234 beneficiários);

– TRF da 3ª Região (SP e MS): Geral: R$ 565.808.147,24. Previdenciárias/Assistenciais: R$ 347.941.592,33 (11.230 processos, com 14.084 beneficiários);

– TRF da 4ª Região (RS, PR e SC): Geral: R$ 586.038.379,49. Previdenciárias/Assistenciais: R$ 508.312.925,16 (25.489 processos, com 32.571 beneficiários);

– TRF da 5ª Região (PE, CE, AL, SE, RN e PB): Geral: R$ 368.823.900,15. Previdenciárias/Assistenciais: R$ 302.104.449,30 (15.248 processos, com 25.431 beneficiários);

– TRF da 6ª Região (sede em MG, com jurisdição em MG): Geral: R$ 9.722.449,72. Previdenciárias/Assistenciais: R$ 9.631.500,80 (829 processos, com 891 beneficiários). As informações são do jornal Extra.

