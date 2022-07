O juiz pontuou que a defesa de procurador solicitou o sigilo dos documentos legais do processo. O pedido também foi negado pelo magistrado. Sobre a manutenção da prisão, o magistrado destacou que dar liberdade ao réu implica em risco para a aplicação da lei penal.

Imagens registradas por uma funcionária mostram Macedo, de 34 anos, desferindo socos e chutes contra a chefe, que estava trabalhando quando foi surpreendida pelo ataque.

Gabriela, de 39 anos, afirmou que as agressões devem ter sido motivadas porque havia cobrado providências sobre um episódio de grosseria de Macedo contra uma colega, solicitando um procedimento administrativo. O agressor disse à Polícia Civil que sofria assédio moral no local de trabalho.

Como medida imediata para punir a agressão, a prefeitura de Registro publicou no Diário Oficial uma portaria determinando a suspensão preventiva de Macedo do cargo. O procurador ficará suspenso por 30 dias, sem receber salário. De acordo com a prefeitura, essa medida faz parte do processo administrativo que deve resultar na exoneração de Macedo.