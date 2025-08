Rio Grande do Sul Justiça ouve depoimento de adolescente que matou a facadas uma criança e feriu outras três pessoas em escola gaúcha

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2025

Ataque foi cometido na manhã de 8 de julho na cidade de Estação. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No âmbito do processo sobre o ataque a faca que deixou uma criança morta e outros três feridos em uma escola na cidade de Estação (Norte gaúcho), o adolescente apreendido como autor da infração prestou depoimento à Justiça. Também foram ouvidas testemunhas, vítimas e familiares. Com isso, está concluída a fase de instrução processual e iniciado o prazo para as manifestações finais, antes do julgamento, ainda sem data marcada.

A sessão foi conduzida pela juíza de Direito Dolores Kramer, da 2ª Vara Judicial do município de Getúlio Vargas, na mesma região, dando prosseguimento aos trabalhos iniciados na terça-feira (29). O total de oitivas chegou a 21, incluindo quatro de defesa e 16 de acusação – dentre elas, uma professora ferida ao intervir nas agressões.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o trâmite todo deve ser concluído em no máximo 45 dias, prazo que abrange desde a internação até a sentença. O menor, de 16 anos, permanece internado provisoriamente (a pedido do Ministério Públicio do Rio Grande do Sul) desde o incidente e responde pela prática de atos infracionais análogos a homicídio qualificado (quando há agravantes) e cinco tentativas de homicídio qualificado.

Relembre

O caso ocorreu na manhã do dia 08/07, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Nascimento Giacomazzi, no município de Estação. Segundo as investigações, um adolescente de 16 anos, portando uma faca, teria atacado cinco alunos e uma professora. De acordo com a polícia, o jovem era conhecido por professores e funcionários da escola e teria chegado ao local afirmando que entregaria um currículo.

Após entrar, pediu para ir ao banheiro e, em seguida, invadiu uma sala do 3º ano do Ensino Fundamental, onde desferiu os golpes contra as vítimas. Um dos alunos, um menino, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A internação provisória do adolescente foi determinada ainda na noite do mesmo dia.

Ataque brutal

Na manhã de 8 de julho, uma terça-feira, o adolescente chegou de bicicleta e mochila nas costas à Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, na área central de Estação, pequeno município com menos de 6 mil habitantes.

Ele era conhecido por professores e funcionários da instituição de ensino, que acessou pela porta da frente. Alegando que precisava entregar um currículo, ele foi à secretaria e depois ao banheiro, de onde saiu armado em direção a uma turma de 5ª série do Ensino Fundamental.

Alguma dificuldade em levar adiante o plano na sala de aula teria feito com que se dirigisse a outra turma, de 3ª série. Ali ele desferiu os golpes que mataram um menino de 9 anos, feriram duas meninas de 8 e também uma professora de 34, antes de ser contido por terceiros e, minutos depois, apreendido pela Brigada Militar (BM).

Em pânico, alunos correram para fora do estabelecimento em direção à rua. Muitos encontraram guarida em residências próximas da instituição, com a ajuda de moradores, sem entender muito bem o que estava ocorrendo.

(Marcello Campos)

