Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

O Colorado precisa de uma vitória para seguir na competição. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Inter e Flamengo fecham o terceiro embate consecutivo, nesta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. A equipe rubro-negra venceu a partida de ida por 1 a 0, no Maracanã, e terá a vantagem de qualquer empate para avançar às quartas. Do outro lado, o Colorado precisa de uma vitória para seguir na competição.

Como chega o Inter

O Inter busca reação após duas derrotas consecutivas para o rival: a primeira pela Libertadores e a última pelo Brasileirão. Como perdeu o primeiro jogo no Maracanã, o Colorado precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Caso vença por apenas um, a classificação será definida nos pênaltis. Na fase de grupos, o time gaúcho terminou na liderança do Grupo F, também com 11 pontos. Em sete partidas, acumulou três vitórias, dois empates e duas derrotas.

Dentro de campo, o técnico Roger Machado deve repetir o time da partida de ida. No entanto, a única mudança cotada para acontecer é a entrada de Carbonero no lugar de Bruno Tabata. Além disso, existe a possibilidade de Mathias perder a posição para Borré, que já ajudou o Inter em outros momentos decisivos. Porém, a tendência é pela manutenção do jovem. Por fim, Aguirre volta para a lateral direita. O argentino foi o único titular no último compromisso pela Série A, e ainda atuou improvisado na esquerda.

Possíveis escalações

Inter: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Alan Patrick, Bruno Tabata (Carbonero) e Wesley; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.

Flamengo: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Allan (Evertton Araujo), Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique (Pedro). Técnico: Filipe Luís.

