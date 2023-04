Polícia Justiça recebe denúncia contra suposto curandeiro por crimes sexuais na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2023

Segundo o MP, o homem teria praticado sete abusos sexuais entre 2010 e 2022, cinco deles contra as suas três enteadas Foto: Imprensa/TJ-RS Segundo o MP, o homem teria praticado sete abusos sexuais entre 2010 e 2022, cinco deles contra as suas três enteadas. (Foto: Imprensa/TJ-RS) Foto: Imprensa/TJ-RS

A juíza da Vara Criminal de São Gabriel, Juliana Neves Capiotti, recebeu a denúncia do MP (Ministério Público) contra um suposto curandeiro e guia espiritual acusado de crimes sexuais no município da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

Ele teria praticado sete abusos entre 2010 e 2022, cinco deles contra as suas três enteadas. Agora, o processo passa para a fase de instrução criminal e tramita em sigilo. O homem, de 49 anos, está preso preventivamente desde 29 de março.

Conforme a denúncia assinada pelo promotor de Justiça Lucas Oliveira Machado, o acusado havia estabelecido um centro religioso em São Gabriel, onde recebia diversas pessoas para atendimento espiritual e realização de cirurgias de curandeirismo, inclusive, com a indicação de medicamentos de uso controlado sem a prescrição médica correspondente.

A partir de 2010, contudo, o homem começou a utilizar as sessões individuais para violentar cinco vítimas arroladas na denúncia, usando falsas justificativas para possibilitar a prática de atos libidinosos. Ele chegou a dizer a uma das vítimas que ela possuía problema de infertilidade, o qual somente seria resolvido a partir da submissão dela aos atos libidinosos.

“Não suficiente isso, por ocasião da investigação, foi possível apurar que o denunciado também importunava sexualmente as suas enteadas, praticando contra elas diversos atos libidinosos que somente vieram a público após a mais nova delas completar a maioridade”, afirmou o MP.

O órgão acusou o homem de estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude e importunação sexual. A defesa do suposto curandeiro nega as acusações.

2023-04-20