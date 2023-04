Política Presidente do Senado pede ao chefe do Banco Central que reduza os juros no Brasil: “É uma súplica do Senado”

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2023

"Nós não conseguiremos crescer o Brasil com a taxa de juros a 13,75%", disse Pacheco, Foto: Pedro Gontijo/Agência Senado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pediu nesta quinta-feira (20) ao chefe do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, que reduza os juros para que o Brasil volte a crescer.

“A inflação, meu caro Roberto Campos Neto, está contida, inclusive, com viés de queda. A nossa moeda está estável. Agora, nós precisamos fazer crescer o Brasil. E nós não conseguiremos crescer o Brasil com a taxa de juros a 13.75%”, disse Pacheco, olhando diretamente para Campos Neto, durante um evento empresarial em Londres, na Inglaterra.

“Há divergências naturais entre o Executivo, o Legislativo, a sociedade e o meio empresarial. Mas, se há algo que nos une nesse momento, é a impressão, o desejo, a obstinação de reduzir a taxa de juros no Brasil. Por isso, eu quero pedir isso muito. É uma súplica do Senado Federal, meu caro presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto”, disse Pacheco, que foi aplaudido pelos empresários presentes no evento.

Em seguida, o presidente do Senado defendeu a autonomia do BC, mas voltou a insistir na necessidade de que os juros caiam de maneira gradual, mas rápida. “Há um sentimento geral hoje, que obviamente depende de uma base empírica, de uma base técnica, mas também de uma sensibilidade política de que nós precisamos encontrar os caminhos para uma redução imediata das taxas de juros no Brasil”, declarou Pacheco, que palestrou sobre o tema “Oportunidades do Brasil no Reino Unido e na União Europeia”.

