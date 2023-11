A medida é uma exceção no regulamento do Exército, no entanto, o Ministério Público está investigando se a sua aplicação foi realizada de acordo com as normas no presente caso. O crime ocorreu no início de setembro e, até o momento, 19 armas já foram recuperadas, com outras duas ainda em busca.

Na madrugada desta quarta-feira (1º), duas metralhadoras foram localizadas no bairro Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A apreensão foi efetuada pela Polícia Civil do Rio, contando com o auxílio do setor de inteligência do Exército. A expectativa dos investigadores é a de que o inquérito militar que investiga o caso seja concluído até dezembro, com o indiciamento dos suspeitos por furto, peculato, receptação e extravio.

Dos 19 militares punidos com prisão disciplinar por omissão ou negligência no caso do furto das metralhadoras do Arsenal de Guerra do Exército em Barueri, na Grande São Paulo, apenas cinco continuam presos. Um terço dos militares punidos receberam penas de um a cinco dias.

Já as pessoas com mais responsabilidade receberam punições de dez a 20 dias. As penas começaram a ser cumpridas na última semana de outubro. Entre os punidos estão oficiais superiores, capitães, tenentes e subtenente que tinham responsabilidade na gerência, fiscalização e controle do armamento.

Em nota, o Exército afirmou que “considera o episódio inaceitável e seguirá realizando todos os esforços necessários para recuperação de todo o armamento no mais curto prazo e a responsabilização de todos os autores.”