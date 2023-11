Esporte Torcidas de Fluminense e Boca Juniors brigam em Copacabana; equipes se enfrentam na final da Libertadores neste sábado

2 de novembro de 2023

Argentinos alegaram que foram surpreendidos por "arrastão tricolor" na praia e tiveram pertences roubados

Nesta quinta-feira (2), torcedores do Fluminense e do Boca Juniors se envolveram em um conflito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Vídeos publicados nas redes sociais que mostram o tumulto na praia foram compartilhados por torcedores de ambas as equipes. A Polícia Militar teve que recorrer ao uso de bombas de efeito moral para dissipar os argentinos e os torcedores do Fluminense.

Desde as primeiras horas desta quinta, os torcedores do Boca ocuparam a praia de Copacabana. Os argentinos celebraram durante grande parte do dia. No final da tarde, grupos organizados de torcedores do Fluminense se deslocaram para a área litorânea, e a partir desse momento, as provocações e os confrontos começaram.

Imagens que circulam no Twitter mostram uma briga generalizada e “guerra” de cadeiras e sombrinhas de praia. Pessoas que curtiam o feriado de Finados no local precisaram correr para não serem atingidos por objetos atirados pelos torcedores.

Argentinos entrevistados por emissoras do país disseram que foram surpreendidos na areia por um “arrastão” tricolor e tiveram pertences levados na confusão. Uma família de torcedores do Boca que vive no México relatou as agressões e furtos à rede TNT Sports argentina.

Fluminense e Boca Juniors decidem o título da Copa Libertadores neste sábado (4), a partir das 17h, no Maracanã. O time brasileiro busca a conquista inédita, enquanto os argentinos tentam a sétima taça na competição.

