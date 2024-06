Mundo Netanyahu afirma que não haverá cessar-fogo até que Hamas seja destruído

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2024

As negociações de paz entre Israel e Hamas fracassaram durante meses. Foto: Reprodução As negociações de paz entre Israel e Hamas fracassaram durante meses. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou neste sábado (1º), que não poderá haver cessar-fogo permanente em Gaza até que o Hamas seja destruído.

A frase de Netanyahu lança dúvidas sobre uma parte fundamental de uma proposta de trégua que o presidente dos EUA, Joe Biden, disse que Israel havia feito.

Biden afirmou na sexta-feira que Israel propôs um acordo envolvendo uma trégua inicial de seis semanas com uma retirada militar israelense parcial e a libertação de alguns reféns enquanto os dois lados negociavam “um fim permanente das hostilidades”.

No entanto, a declaração de Netanyahu neste sábado dizia que qualquer noção de que Israel concordará com um cessar-fogo permanente antes da “destruição das capacidades militares e de governo do Hamas” não é uma solução.

As negociações de paz fracassaram durante meses, com Israel exigindo a libertação de todos os reféns e a destruição do Hamas, enquanto o Hamas exige um cessar-fogo permanente, a retirada das forças israelitas e a libertação de muitos prisioneiros palestinos.

O Hamas disse na sexta-feira que estava pronto para se envolver “de forma positiva e construtiva”, mas um dos importantes membros do grupo, Mahmoud Mardawi, disse numa entrevista à televisão do Catar que ainda não havia recebido os detalhes da proposta.

“Nenhum acordo poderá ser alcançado antes que a exigência de retirada do exército de ocupação e de um cessar-fogo seja cumprida”, disse ele. O Hamas continua empenhado na destruição de Israel.

A guerra começou em 7 de outubro, quando combatentes do grupo islâmico palestino invadiram o sul de Israel a partir de Gaza, matando mais de 1.200 pessoas, a maioria civis, e capturando mais de 250 como reféns, segundo registros israelenses.

A campanha terrestre e aérea de Israel em Gaza deixou o território em ruínas, levou à fome generalizada e matou mais de 36 mil pessoas, segundo as autoridades de saúde palestinas, que afirmam que a maioria dos mortos são civis.

