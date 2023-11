Brasil Agentes da Polícia Rodoviária Federal fiscalizam veículos com torcedores do Boca Juniors

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2023

A fiscalização aconteceu ao longo da BR 290. Foto: Reprodução/PRF A fiscalização aconteceu ao longo da BR 290. (Foto: Reprodução/PRF) Foto: Reprodução/PRF

A Polícia Rodoviária Federal fiscalizou, na tarde desta quinta-feira (2), mais de 100 torcedores do Boca Juniors que estavam a caminho do Rio de Janeiro. A ofensiva ocorreu ao longo da BR-290. Os torcedores estão vindo da Argentina para a grande final da Copa Libertadores da América contra o Fluminense.

A operação está acontecendo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro e tem como objetivo garantir a segurança dos torcedores e dos demais usuários da rodovia. Durante a fiscalização os policiais abordaram ônibus argentinos, além de outros veículos de passeio, com torcedores do Boca Juniors que tinham como destino o Rio de Janeiro.

Os veículos foram vistoriados e os torcedores foram revistados. Após a fiscalização os veículos e seus passageiros foram liberados.

