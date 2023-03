Economia Justiça derruba sigilo sobre bens de administradores e controladores da Americanas

Por Redação O Sul | 24 de março de 2023

Restrição havia sido determinada pela Justiça de primeira instância Foto: Reprodução Restrição havia sido determinada pela Justiça de primeira instância. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Em decisão datada de terça-feira (21), a 18ª Câmara de Direito Privado, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), suspendeu (levantou) o sigilo sobre a relação de bens pessoais dos administradores e controladores da Americanas, bem como sobre os dados de seus funcionários. A restrição havia sido determinada pela Justiça de primeira instância.

“Afasta-se a restrição implementada pelo juízo de 1º grau sobre a relação de bens pessoais dos administradores e controladores, bem como sobre os dados de seus funcionários, para permitir o respectivo acesso, mediante requerimento específico para tal fim, aos credores habilitados nos autos e seus procuradores, deferido, desde já, o pleito de acesso ora formulado pelo agravante [banco BV]”, esclareceu a relatora, desembargadora Leila Santos Lopes, no documento.

A 18ª Câmara de Direito Privado, do TJ-RJ, aceitou parcialmente na terça-feira recursos do BV e do banco Safra e declarou a nulidade da decisão que concedeu tutela cautelar antecedente à Americanas, em 13 de janeiro, protegendo a varejista da cobrança de dívidas.

A partir da anulação, a data a partir da qual passou a valer a suspensão de todas as ações e execuções contra a varejista, é a de 19 de janeiro, quando a varejista deu entrada em seu pedido de recuperação judicial. Para um advogado que acompanha de perto o processo de recuperação judicial da Americanas, os bancos Safra, BV e BTG Pactual — que bloquearam recursos da varejista antes dessa data — seriam imediatamente beneficiados. O BTG obteve ainda em fevereiro decisão na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro que lhe permitiu manter R$ 1,2 bilhão a título de antecipação no vencimento de dívidas da varejista.

“Cada caso é um caso. Todavia, já indica uma orientação muito clara do tribunal sobre a data em que ele vai considerar para efeitos de operações antes da recuperação judicial”, opina um segundo advogado especializado no tema, ao comentar a possibilidade de outros bancos se beneficiarem das decisões recentes do TJ-RJ. “Portanto, cada banco tem que obter a decisão a respeito da sua operação, mas esse nosso precedente ajuda muito os demais em saber como se posicionará o tribunal.”

O Banco Safra compensou antecipadamente R$ 95 milhões em valores da Americanas, enquanto o BV reteve cerca de R$ 207 milhões.

