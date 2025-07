Política Justiça tranca ação contra o ex-presidente nacional do PTB Roberto Jefferson por esquema de fraudes no Ministério do Trabalho

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2025

Recentemente, Jefferson foi autorizado à ficar em prisão domiciliar. (Foto: Valter Campanato/Arquivo/Agência Brasil)

A Justiça do Distrito Federal trancou uma ação penal contra Roberto Jefferson e outros 11 réus da Operação Registro Espúrio, deflagrada em 2018 para apurar apurar um suposto esquema de fraudes em registros sindicais no Ministério do Trabalho.

A Polícia Federal investigava uma suposta organização criminosa integrada por políticos e servidores da pasta que negociava vantagens indevidas em troca da concessão fraudulenta.

Segundo denúncia do MPF, Jefferson era um dos integrantes do chamado “núcleo político” do esquema, junto com o ex-ministro Helton Yomura. Eles eram acusados de crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro e outros ilícitos.

Yomura, no entanto, não foi beneficiado com a decisão. A ação penal contra o ex-ministro seguirá perante o STF, em razão de seu foro privilegiado.

O juiz Marcelo Monteiro estendeu os efeitos de uma decisão do TRF-1 que determinou o trancamento da ação em relação a Leonardo José Arantes, um dos réus da operação. O tribunal entendeu que elementos de prova que deram início à investigação eram nulos, assim como as provas subsequentes.

A decisão acompanha o entendimento do MPF, que se manifestou pelo trancamento também em relação aos demais réus.

O magistrado, porém, ressaltou que a decisão é aplicável somente ao processo em questão e não repercute nas demais ações correlatas à Operação Registro Espúrio. Isso significa que outros casos deverão ser analisados individualmente. Prisão domiciliar Recentemente, o ex-deputado federal foi autorizado pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes a cumprir prisão preventiva em casa. A manutenção do benefício, de acordo com o magistrado, dependerá do cumprimento de uma série de condições, como monitoramento por tornozeleira e proibição de uso de redes sociais. Ele foi detido pela primeira vez nas investigações do inquérito das milícias digitais. O político também é alvo de outro mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio. Roberto Jefferson já foi condenado pelo Supremo a mais de nove anos de prisão pelos crimes investigados no inquérito das milícias digitais, mas a Corte ainda julgará recursos da defesa. Ao todo, Moraes estabeleceu sete condicionantes para a continuidade do benefício. A principal é que todo o cumprimento da pena em regime domiciliar terá de ocorrer na casa de Roberto Jefferson, em Comendador Levy Gasparian (RJ).

O ex-deputado somente poderá deixar o endereço para tratar questões de saúde e em situações de urgência e emergência, que terão de ser justificadas ao Supremo. O “alvará de soltura clausulado” assinado por Moraes lista outras seis condicionantes: * uso de tornozeleira eletrônica;

* suspensão do passaporte;

* proibição de deixar o Brasil;

* proibição de utilizar redes sociais, inclusive por meio de terceiros;

* proibição de entrevistas a qualquer meio de comunicação — nacional ou internacional;

* e proibição de receber visitas, com exceção de advogados e familiares. (Com informações do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo)

