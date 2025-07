Esporte Juventude anuncia oficialmente o desligamento do técnico Claudio Tencati

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2025

Sem conseguir reagir na Série A, Tencati deixou o comando técnico do Juventude após novo tropeço Foto: Fernando Alves/.Juventude Sem conseguir reagir na Série A, Tencati deixou o comando técnico do Juventude após novo tropeço. (Foto: Fernando Alves/.Juventude) Foto: Fernando Alves/.Juventude

O Juventude oficializou, nesta terça-feira (29), o desligamento do técnico Claudio Tencati do comando da equipe principal. A saída ocorre dois dias após a derrota por 3 a 0 para o Bahia, na Arena Fonte Nova, em confronto válido pela Série A do Campeonato Brasileiro.

O treinador somou sete partidas à frente do Verdão, com desempenho abaixo do esperado: cinco derrotas, um empate e apenas uma vitória — o que equivale a 19% de aproveitamento. O único triunfo foi diante do Sport, então lanterna da competição.

A definição pela saída foi tomada em reunião na tarde desta terça-feira, após o retorno da delegação a Caxias do Sul. Inicialmente marcada para segunda-feira, a conversa foi adiada devido ao ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul, atrasando o voo da equipe.

Ainda no domingo, logo após o revés diante do Bahia, o presidente Fábio Pizzamiglio já havia dado sinais de insatisfação com o trabalho técnico:

“Não se vê evolução, ou vê pouca evolução do que a gente esperava. A gente não está conseguindo fazer a entrega que a gente sempre fez nos últimos anos”, declarou.

Campanha de Tencati pelo Juventude

• Jogos: 7

• Vitórias: 1

• Empates: 1

• Derrotas: 5

• Aproveitamento: 19%

Nota oficial do clube

“O Esporte Clube Juventude comunica o desligamento do técnico Claudio Tencati do comando da equipe principal. Também deixam o clube os auxiliares Aléssio Antunes e Lucas Leme. Tencati assumiu o comando técnico do Verdão em maio de 2025, para a disputa da Série A. Durante sua passagem, demonstrou grande dedicação e total comprometimento com os objetivos do clube. O Esporte Clube Juventude agradece ao treinador e aos profissionais da comissão técnica por toda a entrega e seriedade no desempenho de suas funções. O clube deseja sucesso na sequência de suas carreiras.”

Ainda não há anúncio oficial sobre quem comandará a equipe nas próximas partidas. O clube agora busca reorganizar sua comissão técnica em busca de reação na competição.

