Por Redação O Sul | 29 de julho de 2025

Animal foi encontrado morto nas ruas ao lado da praia de Imbé, no Litoral Norte do Estado; ondulação chegou a 6 metros de altura Foto: Reprodução Animal foi encontrado morto nas ruas ao lado da praia de Imbé, litoral norte do Estado; ondulação chegou a 6 metros de altura Foto: Reprodução

Um golfinho foi encontrado no meio do asfalto, a cerca de 350 metros da faixa de areia, na praia de Imbé, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

Um morador registrou o momento em que se deparou com o animal marinho, que foi arrastado pela força do mar, durante o avanço de um ciclone extratropical que atingiu o Estado nesta segunda-feira (28). O morador da região há 34 anos relatou que o fenômeno foi tão intenso que a água do mar invadiu ruas e terrenos da região.

De acordo com o comando ambiental da Brigada Militar, cinco golfinhos da espécie conhecida como “toninha” foram encontrados mortos após a ressaca marítima. A toninha é comum no litoral gaúcho, mas é considerado o golfinho mais ameaçado de extinção, de todo Atlântico Sul Ocidental.

Imbé foi uma das diversas cidades afetadas pela passagem do ciclone extratropical que causou estragos em mais de 20 municípios do Rio Grande do Sul. De acordo com a Defesa Civil, houve alagamentos, quedas de árvores e postes, além de deslizamentos de terra em pontos isolados.

Moradores da cidade seguem sem energia elétrica e sinal de telefonia. O ciclone extratropical que passa sobre o oceano Atlântico, nesta terça-feira (29), continua provocando ventos fortes e instabilidades no Rio Grande do Sul, principalmente no Litoral do Estado.

