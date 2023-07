Política Juventude Partidária do Novo promove Plenário Simulado para formar novas lideranças e fortalecer ideais políticos

22 de julho de 2023

Durante o treinamento, os participantes têm a oportunidade de atuar como mandatários políticos em uma sessão plenária simulada Foto: Divulgação

A Juventude Partidária do Novo realizou um evento que marcará o engajamento político de seus membros. O I Plenário Simulado é uma iniciativa pioneira da juventude do partido, que busca promover a participação política ativa dos jovens e fornecer-lhes as ferramentas necessárias para se tornarem agentes de mudança em suas comunidades. O evento ocorreu na manhã deste sábado (22), no Plenário da Câmara Municipal de Porto Alegre.

Durante o treinamento, os participantes têm a oportunidade de atuar como mandatários políticos em uma sessão plenária simulada. Eles são desafiados a discursar na tribuna, propor emendas, requerimentos e votar projetos de leis, proporcionando uma experiência completa e realista do processo legislativo.

O presidente estadual da Juventude, Henrique Flores, destacou a relevância do evento para a formação de novas lideranças no partido.

“Nossa Executiva está dedicada a desenvolver novos líderes políticos. O Plenário Simulado oferece uma oportunidade única de estar na pele de um mandatário por um dia”, disse Henrique Flores.

Para isso, os participantes receberam aulas de processo legislativo com nosso membro Dirceu Quadros, que possui ampla experiência na área. Estamos empenhados em ocupar nosso espaço na juventude gaúcha e apresentar nossos valores, em contraponto à ideologia de esquerda que muitas vezes prevalece entre os jovens.

Juventude Partidária do Novo promove Plenário Simulado para formar novas lideranças e fortalecer ideais políticos

