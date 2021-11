Inter Juventude x Inter: Escalações, momentos, arbitragem e transmissão

Por Leonardo Moll * | 9 de novembro de 2021

No primeiro turno, Inter venceu o Juventude por 1 a 0 Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Após vencer o clássico Grenal 434, o Inter volta a campo pelo Brasileirão, diante do Juventude. A partida é válida pela 31ª rodada da competição. Enquanto o colorado precisa da vitória para continuar firme na briga por uma vaga direta da Copa Libertadores do ano que vem, o jaconero necessita dos três pontos para não se afundar mais dentro do Z-4.

INTER

Com certeza a vitória diante do maior rival fortaleceu a equipe do técnico Diego Aguirre. Hoje, o Inter está em sétimo na tabela de classificação e ainda depende de resultados das copas para ter uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. Se vencer, chega aos mesmos 47 pontos do Corinthians, 6º, e o ultrapassa pelos critérios de saldo de gols.

O treinador uruguaio não poderá contar com alguns jogadores para a partida. Saravia recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão automática. Já Patrick foi expulso após o apito final do Grenal e também está fora. Outro atleta que também não deve estar presente é o goleiro Daniel, que segue se recuperando.

Também existem algumas dúvidas em relação à outros jogadores. Moisés e Taison, que retornaram para a disputa do Grenal, podem ser preservados novamente. Caso isso ocorra, Paulo Victor e Gustavo Maia são os mais cotados para assumir as vagas.

Provável escalação: Marcelo Lomba; Gabriel Mercado, Bruno Mendez, Victor Cuesta e Moisés (Paulo Victor); Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Taison (Gustavo Maia) e Maurício; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

JUVENTUDE

A equipe de Caxias vem tendo sérios problemas no campeonato. Sem vencer a sete jogos, o Juventude se vê cada vez mais distante da fuga da zona do rebaixamento. Hoje, cinco pontos o separam do Santos, 16º colocado. Se vencer, conseguirá no máximo subir uma colocação, ultrapassando o Sport. Logo, a vitória é fundamental.

Algumas mudanças deverão ser feitas em relação ao time que empatou com o Bahia. Douglas, que não pode atuar por co0nta de questões contratuais, volta na vaga de Marcelo Carné. Já Quintero entra no lugar de Vitor Mendes, que está suspenso. na frente, Wescley deve ganhar uma oportunidade, com Capixaba indo para o banco.

Provável escalação: Douglas Friedrich; Michael Macedo, Quintero, Rafael Foster e William Matheus, Dawhan, Jadson, Guilherme Castilho e Wescley (Capixaba); Marcos Vinicius e Rafael Bueno. Técnico: Jair Ventura.

ARBITRAGEM

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Árbitro Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

Árbitro Assistente 2: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)

Árbitro de Vídeo: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

TRANSMISSÃO

Você acompanha todos os detalhes desse jogo, a partir das 20h30, ao vivo na Rádio Grenal, com narração de Haroldo de Souza, comentários de Flávio Dal Pizzol, reportagem de Carlos Lacerda e plantão de Rogério Bohlke.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

