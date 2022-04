Esporte Juventus vence Fiorentina e chega na final da Copa da Itália com a Inter

A Juventus busca seu 15º título da Copa da Itália.

A Juventus vai fazer a final da Copa da Itália de 2021/22 com a Internazionale. Nesta quarta-feira (20), a Velha Senhora recebeu a Fiorentina no jogo de volta da semifinal e venceu por 2 a 0, com gols de Bernardeschi e Danilo. Em Florença, a equipe de Massimiliano Allegri já havia vencido por 1 a 0.

Bernardeschi abriu o placar aos 31 minutos, com um lindo chute de primeira com sua canhota, da entrada da área. A bola entrou no canto direito do goleiro Dragowski. Na volta do intervalo, a Fiorentina pressionou, mas pecou em todas as tentativas de finalizar para o gol. A confirmação da vaga veio nos acréscimos da segunda etapa, aos 48. Cuadrado fez ótima jogada pela direita, cruzou para o meio da área, e Danilo completou: 2 a 0.

Maior vencedora da competição e atual campeã, a Juventus busca seu 15º título da Copa da Itália. A Juventus avançou para a sua sétima final do torneio nas últimas oito temporadas. A Inter de Milão, que superou o Milan no clássico na semifinal, tem sete taças e não disputava uma decisão desde 2011. A final de 2021/22 será no dia 11 de maio, no Estádio Olímpico de Roma.

Antes da decisão, os comandados de Massimiliano Allegri voltam a campo na próxima segunda-feira, às 15h45min (de Brasília), quando enfrentam o Sassuolo, fora de casa, pela 34ª rodada do Campeonato Italiano. Já a Fiorentina visita a Salernitana neste domingo, às 7h30min.

