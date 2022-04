Mundo Polícia ordena esvaziar o Congresso dos Estados Unidos em Washington por causa de suposta ameaça

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











O alerta para esvaziar o Capitólio veio pouco depois das 18h30, pela hora local. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Capitólio, sede do Congresso dos EUA, foi brevemente esvaziado na noite desta quarta-feira (20) depois que a polícia alertou que estava rastreando uma aeronave que representava “uma ameaça provável”, mas acabou ficando claro que se tratava na verdade de um avião militar do qual havia soldados saltando de paraquedas para uma demonstração, disseram autoridades à agência Associated Press.

O alerta para esvaziar o Capitólio veio pouco depois das 18h30, pela hora local.

A aeronave, um avião monomotor, teria voado em torno de Washington depois de decolar da Base Andrews, em Maryland, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto à AP. Essas fontes disseram que a aeronave não avisou da decolagem e não tinha autorização adequada. As fontes consultadas não foram autorizadas a discutir o assunto publicamente e falaram com a AP sob condição de anonimato.

O avião estava carregando membros dos chamados “Cavaleiros de Ouro do Exército dos EUA”, que então saltaram de paraquedas no estádio de beisebol do time Washington Nationals para uma demonstração antes do início do jogo. O estádio fica a pouco mais de 1,6 km do Capitólio dos EUA.

Lembrando que foi nos Estados Unidos que, em 11 de setembro de 2001, ocorreu um dos mais mortais atentados terroristas da História.

Um grupo de 19 terroristas da Al-Qaeda sequestrou quatro aviões. Dois deles acabaram se chocando contra as torres do World Trade Center, em Nova York, enquanto um se deslocou para a capital Washington, batendo no Pentágono. Um quarto avião caiu em campo aberto, no Estado da Pensilvânia, depois de a intervenção dos passageiros ter impedido que a aeronave se dirigisse para o alvo, que autoridades acreditam que fosse a Casa Branca.

Denúncia

Um motorista de aplicativo denunciou ao FBI, a polícia federal americana, um homem que participou da invasão ao Capitólio dos Estados Unidos e contou o feito durante a viagem de volta, segundo documentos divulgados pela Justiça do país.

A “confissão” foi toda gravada por câmeras de segurança localizadas dentro do veículo. O homem, que agora enfrentará os tribunais, contratou o serviço por aplicativo após deixar a sede do Congresso dos EUA em 6 de janeiro de 2021.

Neste dia, um grupo de apoiadores do então presidente Donald Trump invadiu o prédio do Capitólio, em Washington D.C. para tentar impedir a contagem dos votos que confirmaria a vitória do democrata Joe Biden.

Segundo o relatório do FBI, Jerry Daniel Braun teria contado ao motorista que o levava de volta para o hotel, que ele derrubou parte da barreira que protegia o acesso ao Capitólio. Na gravação feita pelo sistema do carro, é possível ver que o homem sangrava perto dos olhos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo