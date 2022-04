Mundo Polícia americana investiga detenção de criança negra que teria furtado um pacote de salgadinho

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2022

Segundo os agentes, menino de 8 anos não foi detido, mas levado de viatura até seus pais. (Foto: Reprodução de Vídeo)

A polícia da cidade de Syracuse, em Nova York, nos EUA, está sendo criticada após imagens da abordagem de três policiais brancos com um menino negro de 8 anos, que teria furtado um pacote de salgadinho, repercutirem nas redes sociais. No vídeo, a criança aparece chorando e os internautas criticaram a conduta dos policiais, considerada exagerada para a situação, além de apontarem racismo no ocorrido.

“Se ele roubou um salgadinho, eu pago por ele! Eu vou pagar por eles! Deixe-o em paz! Ele é uma criança!”, grita Kenneth Jackson, o autor do vídeo, que questionou o modo que os policiais tratavam o menino no último domingo (17).

Ao jornal Post-Standard, o pai da criança, Anthony Weah, disse que a polícia foi até a casa deles após o ocorrido e avisou que seus três filhos foram acusados de roubar salgadinho de uma loja. De acordo com o morador, os policiais foram amigáveis e não prestaram queixa, mas ele disse ter ficado chocado quando, mais tarde, viu o vídeo que circula nas redes sociais.

“Por que a polícia trataria aquela criança assim? Por causa de um salgadinho de US$ 3?”, disse ele ao jornal, acrescentando que deseja registrar uma queixa contra a polícia.

O pai, que é da Etiópia, reconheceu que a atitude do filho foi errada, mas reclamou da forma como os policiais lidaram com o incidente, que está sendo investigado pelo departamento. “Os policiais não são crianças, são homens adultos.”

A polícia emitiu um comunicado sobre o ocorrido: “Estamos cientes de um vídeo sendo compartilhado nas mídias sociais envolvendo vários de nossos oficiais e jovens acusados ​​de roubar uma loja na zona norte da cidade”.

“O incidente, incluindo as ações dos policiais e câmeras no corpo, estão sendo revistos. Há alguma desinformação envolvendo este caso. O jovem suspeito de furto não foi algemado. Ele foi colocado na retaguarda de uma unidade de patrulha, onde foi levado diretamente para casa. Os policiais se encontraram com o pai da criança e nenhuma acusação foi feita”, acrescentou a nota.

Após saber do vídeo, o prefeito de Syracuse, Ben Walsh, disse ter entrado em contato com o chefe de polícia, Kenton Buckner, segundo o CNY Central. “O oficial conhecia a criança de interações anteriores e explicou a ele que ele estava sendo levado para casa”, disse Walsh.

“Os policiais devolveram a criança à sua família e discutiram o incidente com o pai dele antes de sair sem apresentar nenhuma acusação”, acrescentou.

“O que ocorreu demonstra a necessidade contínua de a cidade fornecer apoio às nossas crianças e famílias e investir em opções alternativas de resposta para ajudar nossos policiais.”

