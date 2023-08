Colunistas Kalil Sehbe Neto é Cidadão Honorífico de Porto Alegre

Por Flavio Pereira | 11 de agosto de 2023

Kalil Sehbe Neto foi homenageado pela Câmara de Vereadores Foto: Divulgação Kalil Sehbe Neto foi homenageado pela Câmara de Vereadores. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Um dos mais atuantes homens públicos do Estado, com inúmeros serviços prestados em especial à capital gaúcha, Kalil Sehbe Neto recebeu nesta semana o Título Honorífico de Cidadão de Porto Alegre. Foi em Sessão Solene realizada na terça-feira (8) pela Câmara Municipal.

A solenidade para outorga do título aconteceu no Plenário Otávio Rocha por proposta do vereador Alexandre Bobadra (PL), aprovada por unanimidade pelo Legislativo.

Na abertura, o presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Hamilton Sossmeier (PTB), afirmou: “É uma honra presidir esta Sessão Solene, em que entregaremos o Título de Cidadão de Porto Alegre ao Kalil Sehbe. Nascido em Caxias do Sul, ele é administrador por formação, ex-vereador, ex-deputado estadual e ex-secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Esporte e Lazer. Kalil está há oito anos à frente da diretoria financeira do Badesul e, atualmente, também preside a Sociedade Libanesa de Porto Alegre. Por essa e tantas razões, em nome dos 36 vereadores desta Casa, parabenizo o proponente, vereador Alexandre Bobadra, pela justa homenagem”.

Bobadra saudou o homenageado

Alexandre Bobadra, autor da proposta, saudou e agradeceu a presença de todos. “Estou muito feliz de estar aqui hoje, homenagear um homem como o Kalil Sehbe. Ele é um ser humano que inspira a todos nós, é um homem que sempre esteve no caminho correto.”

Bobadra falou um pouco sobre a vida pessoal e profissional de Kalil Sehbe, destacando sua trajetória política, como vereador por dois mandatos e prefeito em exercício de Caxias do Sul, deputado estadual por quatro mandatos e secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Esporte e Lazer, e atualmente, diretor do Badesul. “Pra nós, ele é o nosso presidente do Libanesa, é o nosso amigo do futebol, que coordena as nossas atividades. É o conselheiro, que a gente liga nas horas difíceis, e está conosco sempre em todos os momentos. É uma pessoa por quem a gente tem um carinho muito especial”, definiu o vereador.

Kalil agradeceu aos 36 vereadores

Kalil Sehbe Neto agradeceu aos 36 vereadores que, por unanimidade, concederam-lhe o Título de Cidadão de Porto Alegre. “A gente ser reconhecido, ter uma honraria dessas, talvez porque prestou algum serviço a nossa querida Capital.”

Ele contou sobre sua carreira como vereador de Caxias e que já foi presidente daquela Casa Legislativa; também de sua experiência como deputado estadual, e secretário estadual. “Ser cidadão é viver o município, ser cidadão é participar, construir melhorias e fazer uma cidade voltada ao bem. Nos meus 62 anos, eu digo a vocês que já se vão 33 anos de Porto Alegre. E, desses 33 anos, eu só aprendi a construir laços”, completou.

Histórico com atuação intensa na vida pública

Kalil Sehbe Neto nasceu no município de Caxias do Sul, em 15 de maio de 1961. Cursou Administração de Empresas na PUCRS, tem pós-graduação em Administração e Marketing na UFRGS e mestrado em Ciências Sociais na PUCRS. É um administrador e político brasileiro. Sehbe começou a trabalhar nas empresas da família aos 14 anos e, desde jovem, teve constante participação em atividades sociais, comunitárias e esportivas. Foi atleta de handebol e, aos 22 anos, presidiu a Federação Gaúcha de Handebol. Foi também vice-presidente do Esporte Clube Juventude. No Recreio da Juventude, desenvolveu um trabalho voltado para o esporte de alto rendimento em diversas modalidades praticadas no clube. Presidiu ainda a Sociedade de Amigos do Balneário de Atlântida.

Na política, foi vereador por dois mandatos e prefeito em exercício de Caxias do Sul, deputado estadual por quatro mandatos e secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Esporte e Lazer. Está há oito anos à frente da Diretoria Financeira do Badesul Desenvolvimento S/A, empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Atualmente, também preside a Sociedade Libanesa de Porto Alegre e é conselheiro do Esporte Clube Juventude, do Recreio da Juventude, do Hospital Virvi Ramos e da Sociedade de Amigos do Balneário de Atlântida.

