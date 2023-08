Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 11 de agosto de 2023

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a autarquia se tornou alvo de "narrativa". (Foto: Pedro França/Agência Senado)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Alvo de narrativa

Em oitiva no Senado nesta quinta-feira, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a autarquia se tornou alvo de “narrativa”, fazendo alusão às críticas do governo sobre seu trabalho à frente do órgão. Ele destacou que a instituição tem grande preocupação com o social, destacando que “não existe crescimento sem inclusão e sustentabilidade”.

Queda de juros

Campos Neto destacou ainda no Senado que caso as metas do novo arcabouço fiscal da União sejam atendidas, a taxa básica de juros no país será mais baixa. Os objetivos em questão estão relacionados ao zeramento do déficit nas contas do governo em 2024, e o retorno do superávit a partir de 2025.

Viagem à Cuba

O assessor especial para política externa do presidente Lula, Celso Amorim, viaja a Cuba na próxima semana para avançar nas relações diplomáticas com o Brasil. Entre os encontros previstos na agenda da missão de cinco dias, tem destaque reuniões bilaterais com ministros cubanos e o presidente do país, Miguel Díaz-Canel.

Novo depoimento

O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, deverá ser convocado para prestar um novo depoimento à Polícia Federal. Ele será ouvido no âmbito das investigações sobre a suposta interferência da Polícia Rodoviária Federal no trânsito durante o segundo turno das eleições de 2022.

Emendas ao PAC

O governo federal vem tentando viabilizar a utilização de emendas parlamentares para turbinar o novo PAC. O objetivo é apresentar aos deputados e senadores uma relação dos projetos integrantes do programa, para chegar em interesses comuns e obter apoio do Congresso.

Expectativa frustrada

Apesar da proposta de turbinar o PAC com as emendas parlamentares, as expectativas do governo em avançar com a parceria podem ser frustradas. Mesmo com o Senado apresentando abertura para o projeto, deputados têm indicado que irão hesitar em aderir à iniciativa.

Orçamento do TSE

O Tribunal Superior Eleitoral aprovou nesta quinta-feira a proposta orçamentária para a Justiça Eleitoral em 2024. No total, R$ 11,8 bilhões serão repassados para o custeio das despesas da Corte Eleitoral, dos 27 Tribunais Regionais Eleitorais do país e do Fundo Partidário.

Recomposição salarial da PF

Representantes dos servidores da Polícia Federal requisitaram, em uma carta encaminhada à diretoria da corporação, uma resposta do governo federal sobre a recomposição salarial para a categoria. Os policiais apontam que sua posição se encontra em extrema desvantagem em relação a outros órgãos como a Defensoria Pública e a Advocacia-Geral da União.

Acordo UE-Mercosul

Os países do Mercosul devem encaminhar ao Brasil até o início da próxima semana um posicionamento sobre a contraproposta elaborada pelo Planalto em relação às exigências da União Europeia para conclusão do acordo de livre comércio com o bloco sul-americano. A previsão é de que o documento seja encaminhado aos europeus ainda no mês de agosto.

Adiantamento de conclusão

O relator da CPI do MST na Câmara, deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), afirmou nesta quinta-feira que pode entregar o relatório final do colegiado já na próxima semana. Ele atribui o encurtamento das discussões às recentes mudanças realizadas no corpo do colegiado, favorecendo o Planalto.

Combate à discriminação

O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira um projeto que propõe a inclusão de materiais sobre combate ao racismo e à discriminação nos cursos de formação de policiais e seguranças particulares. A apresentação do tema nas capacitações será requisito para os estados e municípios receberem recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública.

Golpe duro

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) criticou a possível adesão de seu partido ao Planalto, descrevendo a ação como “um golpe duro” para os eleitores. Quando questionado se deixaria o partido após a legenda se aproximar do governo federal, o parlamentar não forneceu nenhuma resposta conclusiva.

Abstenção de eventos

A Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre encaminhou à prefeitura uma recomendação para que se abstenha de autorizar eventos musicais no Parque Harmonia. O órgão sugeriu também que a gestão municipal promova um processo de licenciamento ambiental de regularização do empreendimento que está sendo construído no local.

Mobilidade urbana

A Secretaria de Mobilidade Urbana da Capital publicou nesta quinta-feira, em terceira chamada, a abertura de inscrições de entidades para compor o novo Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. O grupo será composto de 26 titulares e 26 suplentes, integrando representações de diferentes setores de transporte.

Unificação de CPIs

A CPI instalada na Câmara de Porto Alegre para apurar possíveis irregularidades na Secretaria Municipal de Educação, presidida pelo vereador Idenir Cecchim (MDB), aprovou nesta quinta-feira um requerimento para sua unificação junto à outra comissão que trata do assunto na Casa, liderada pela vereadora Mari Pimentel (Novo). A solicitação visa a união dos grupos a partir da alegação de economicidade e otimização do tempo na Casa.

Perda de controle

A vereadora Mari Pimentel (Novo) já adiantou que não deverá colocar o requerimento de unificação das CPIs para votação no colegiado que preside. Ela argumenta que a base governista tenta extinguir o grupo gerido pela oposição por ter “perdido os postos de controle” sobre a investigação.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Panorama Político

2023-08-11