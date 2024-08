Mundo Kamala Harris consegue número suficiente de votos de delegados para oficializar sua candidatura a presidente dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2024

Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, conseguiu o número suficiente de delegados – figura do sistema eleitoral dos EUA – para oficializar a candidatura para disputar as eleições presidenciais de 2024 pelo Partido Democrata.

O anúncio foi feito pelo presidente do partido, Jaime Harrison, nessa sexta-feira (2), durante evento virtual com apoiadores.

Kamala se tornará a primeira mulher negra e a primeira asiático-americana a liderar uma chapa de um grande partido nos EUA.

Os delegados começaram a votar virtualmente para a nomeação na quinta-feira (1°), um processo que continuará até a noite de segunda-feira (5).

Kamala Harris é o único nome na cédula, pois ela foi a única candidata a reunir as 300 assinaturas de delegados para se qualificar, seguindo as regras definidas pelo partido.

Embora a votação para a nomeação democrata tenha começado, e possivelmente será concluída, antes de Kamala anunciar seu companheiro de chapa, as regras do Partido Democrata não exigem uma votação separada para confirmar o candidato a vice-presidente.

Enquanto a votação oficial está ocorrendo virtualmente, os delegados terão uma chamada cerimonial na Convenção Nacional do Partido Democrata, em Chicago, que começa em 19 de agosto.

Desistência

Logo após o presidente Joe Biden desistir da campanha de reeleição e anunciar apoio a Kamala Harris, ficou claro que a vice-presidente seria a única candidata séria para a indicação do Partido Democrata.

Praticamente todo o partido, incluindo potenciais desafiantes, rapidamente a apoio, e levou menos de 36 horas para que Kamala garantisse suporte não oficial de delegados suficientes para ser a candidata presidencial do partido.

O caminho de Kamala Harris para a nomeação contrasta fortemente com sua disputa eleitoral em 2020, que durou 11 meses e quando ela desistiu antes das votações primárias do estado de Iowa.

Biden, mais tarde naquela época, nomeou Kamala como sua companheira de chapa, uma decisão que a posicionou para assumir o manto do partido depois que ele se afastou no mês passado.

Conforme o processo oficial de nomeação se desenrolava, a vice-presidente passou as últimas duas semanas reorientando a campanha, que herdou em um cronograma truncado.

Sua campanha disse que arrecadou US$ 310 milhões em julho, impulsionada pela energia renovada dentro do partido sobre sua candidatura. A arrecadação também é mais que o dobro do que a operação política do candidato republicano Donald Trump disse ter arrecadado no mês passado.

