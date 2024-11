Mundo Kamala Harris irá implorar para que apoiadores aceitem o resultado da eleição, diz assessoria

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2024

Atual vice-presidente deve discursar nesta quarta-feira Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A vice-presidente Kamala Harris implorará a seus apoiadores que aceitem os resultados da eleição presidencial dos Estados Unidos, durante discurso de concessão na tarde desta quarta-feira (06), na Universidade Howard, segundo assessores.

Em um discurso que pretende abordar temas semelhantes aos dos últimos dias de sua campanha, a democrata também pedirá ao país que trabalhe em conjunto para encontrar áreas de “pontos em comum”.

Harris entrou em contato com o presidente eleito Donald Trump, assessores disseram, mas ainda não conseguiu falar com ele hoje. “É a intenção dela falar com ele antes do discurso das 16h [horário local]”, relataram.

A vice-presidente está trabalhando em sua fala de concessão que acontecerá no Observatório Naval, com seu principal redator de discursos, Adam Frankel, e outros conselheiros.

Os comentários estão sendo elaborados, conforme sua assessoria, mas esperam que ela agradeça seus apoiadores e ofereça uma mensagem direcionada aos eleitores mais jovens, que frequentemente procurava durante a campanha eleitoral.

A campanha de Kamala convidou os apoiadores a retornarem ao Yard na Howard University, onde a noite anterior começou com festa, mas gradualmente se transformou em decepção para milhares de seguidores conforme os resultados das eleições chegavam.

Muitos ficaram depois da meia-noite, mas começaram a sair quando ficou claro que a democrata não apareceria.

