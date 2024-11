Grêmio Grêmio confirma a lesão do zagueiro Kannemann

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2024

O período para recuperação do jogador é de aproximadamente cinco meses. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Grêmio informou que o zagueiro Kannemann foi diagnosticado com síndrome do impacto femoro-acetabular, e será submetido a uma videoartroscopia no quadril direito para o tratamento.

O argentino já passou pelo mesmo procedimento em 2021, quando tratou da síndrome no quadril esquerdo. Na ocasião, Kannemann precisou de cinco meses para recuperação.

A síndrome do zagueiro é de origem genética, o que sempre foi uma preocupação para o jogador e o clube, que estavam cientes dos riscos de que Kannemann poderiam sentir dores no lado oposto, que foi operado há três anos.

Após exames e avaliações, o Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio, juntamente com o jogador, concluíram que o procedimento será a opção mais eficaz. O procedimento será realizado no Hospital Moinhos de Vento e o período para retorno é de aproximadamente cinco meses.

