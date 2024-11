Grêmio Pós data FIFA, Grêmio deve ter até sete desfalques no Brasileirão

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2024

Villasanti é um dos jogadores convocados para a sua Seleção e pode desfalcar o Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou a data do jogo entre Grêmio e Juventude, que será um dia após o fim da data FIFA. O Tricolor teve cerca de sete jogadores convocados para se juntar as suas Seleções na disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Grêmio e Juventude está marcado para o dia 20 de novembro, às 19h, na Arena, em Porto Alegre. O último jogo antes da pausa para a data FIFA será na sexta-feira (08), contra o Palmeiras no Allianz Parque, após isso, o Campeonato Brasileiro ficará sem jogos por 12 dias.

Convocados

Villasanti – Paraguai;

Aravena – Chile;

Soteldo – Venezuela;

O técnico da Colômbia fará sua convocação na sexta-feira, o que pode resultar na ausência de Monsalve.

Além das Eliminatórias da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira Sub-20 também fará um período de treinos e o técnico convocou os jovens Nathan Fernandes, Igor Serrote e Zé Guilherme, que também ficam fora do dia 11 ao dia 19 de novembro, véspera do jogo contra o Juventude.

2024-11-06