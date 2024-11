Inter Roger Machado, técnico do Inter, evita falar de vandalismo em seu espaço na Calçada da Fama do Grêmio

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ex-jogador e treinador gremista teve sua homenagem na Arena vandalizada por torcedores Foto: Ricardo Duarte/Inter Ex-jogador e treinador gremista, teve sua homenagem na Arena vandalizada por torcedores. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Roger Machado, técnico do Inter, realizou uma coletiva de imprensa após a vitória Colorada sobre o Criciúma na noite desta terça-feira (05), por 2 a 0, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão. O treinador foi perguntado sobre o vandalismo que ocorreu nos últimos dias na Calçada da Fama, na esplanada da Arena.

Roger, ex-jogador e treinador do Grêmio, tem a marca de seus pés imortalizadas no estádio do Grêmio. Torcedores não gostaram do profissional aceitar comandar o Inter, seu maior rival.

O técnico, que vem vivendo um bom momento no Campeonato Brasileiro, teve sua homenagem vandalizada por torcedores gremistas. O vândalos cobriram a placa de Roger com concreto.

Na entrevista, o treinador foi perguntado sobre o ato e preferiu não falar sobre o assunto. “Eu acho que não gostaria de comentar sobre esse episódio, prefiro focar no jogo”, disse o técnico.

A direção gremista informou que a recuperação da homenagem já foi feita e os dirigentes não tem a intenção de retirar o técnico da Calçada da Fama do Grêmio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/roger-machado-tecnico-do-inter-evita-falar-de-vandalismo-em-seu-espaco-na-calcada-da-fama-do-gremio/

Roger Machado, técnico do Inter, evita falar de vandalismo em seu espaço na Calçada da Fama do Grêmio

2024-11-06