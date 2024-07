Mundo Kamala Harris tem 44% das intenções de voto e Donald Trump, 42%, aponta pesquisa nos Estados Unidos

Essa é uma disputa mais acirrada do que o confronto entre Joe Biden e Donald Trump, segundo a pesquisa anterior. (Foto: Reprodução)

Uma pesquisa de intenção de voto da Reuters/Ipsos divulgada nessa terça-feira (23) mostra Kamala Harris, vice-presidente dos EUA e favorita a assumir a candidatura democrata, empatada tecnicamente com o republicano Donald Trump. Kamala está com 44% e Trump, com 42%.

A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, ou seja, a situação indica um empate técnico. O levantamento foi realizado entre segunda e terça – após a desistência de Joe Biden da corrida presidencial – e entrevistou 1.241 adultos em todos os EUA, incluindo 1.018 eleitores.

A pesquisa sai em um momento em que Kamala conquistou o número necessário de delegados para ganhar a indicação à candidatura democrata nas eleições, segundo um levantamento da Associated Press. Em seu primeiro comício de campanha nesta terça (23), Kamala atacou Trump e tratou a eleição como uma “escolha entre liberdade e o caos”.

Harris e Trump estavam empatados em 44% na última pesquisa Reuters/Ipsos realizada em 15 e 16 de julho, e Trump liderava por um ponto percentual em uma pesquisa de 1º e 2 de julho, ambas dentro da mesma margem de erro.

Embora pesquisas nacionais deem sinais importantes do apoio americano a candidatos políticos, apenas alguns estados competitivos geralmente inclinam a balança no Colégio Eleitoral dos EUA, que decide quem vence uma eleição presidencial.

A pesquisa mais recente mostrou que 56% dos eleitores registrados concordaram com a afirmação de que Harris, de 59 anos, era “mentalmente afiada e capaz de lidar com desafios”, em comparação com 49% que disseram o mesmo de Trump, de 78 anos. Apenas 22% dos eleitores avaliaram Biden dessa forma –esse aspecto foi um dos determinantes na pressão para a renúncia do presidente na corrida eleitoral.

Quando os eleitores na pesquisa foram apresentados a uma cédula hipotética que incluía o candidato presidencial independente Robert F. Kennedy Jr., Harris liderou Trump por 42% a 38%, uma vantagem fora da margem de erro. Kennedy, preferido por 8% dos eleitores na pesquisa, ainda não se qualificou para a cédula em muitos estados antes da eleição de 5 de novembro.

Pós-desistência

Uma pesquisa de intenção de voto da Morning Consult realizada após a desistência de Joe Biden da corrida eleitoral mostra Kamala Harris, vice-presidente dos EUA e favorita a assumir a candidatura democrata, empatada tecnicamente com o republicano Donald Trump. Trump está com 47% e Kamala, com 45%.

A pesquisa, divulgada no início dessa semana, foi realizada nos dias 21 e 22 de julho após a renúncia do presidente Biden no domingo (21) e 900 eleitores democratas foram entrevistados.

A margem de erro do estudo é de 3 pontos percentuais, isso significa que a porcentagem de Trump pode flutuar entre 44% e 50%, e a de Kamala entre 42% e 48% –por isso o empate técnico.

Chance de vitória

Kamala Harris é a candidata democrata que tem melhores chances de vencer Trump em uma disputa direta entre os nomes testados pela pesquisa. Outros nomes fortes do partido, como Pete Buttigieg, Gavin Newsom e Gretchen Whitmer, conseguiriam 39% dos votos contra 47% de Trump –esses três democratas já declararam apoio a Kamala.

O levantamento mostrou também que 65% dos eleitores democratas apoiam Kamala Harris para liderar a chapa do partido no lugar de Biden. Segundo o instituto, o número de apoiadores dessa questão mais que dobrou em relação ao final do mês passado, após o primeiro debate presidencial.

A pesquisa disse também que 63% dos eleitores afirmaram que Biden deveria cumprir o restante de seu mandato, em comparação aos 30% que disseram que ele deveria renunciar agora.

