Mundo China e Rússia podem cortar a internet do mundo? Cabos submarinos têm virado alvos militares

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Um confronto contra um dos dois países poderia afetar toda a rede mundial. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Há pouco tempo, uma parte do governo britânico pediu à Rand Europe, um centro de estudos em Cambridge, Inglaterra, que realizasse uma pesquisa sobre infraestrutura crítica submarina. O think-tank estudou mapas publicamente disponíveis de cabos de internet e eletricidade. Entrevistou especialistas. Realizou grupos de discussão.

Na metade do processo, Ruth Harris, a líder do projeto, percebeu que, inadvertidamente, havia descoberto muitos detalhes confidenciais que poderiam ser explorados pela Rússia ou por outros adversários. Quando ela entrou em contato com o departamento governamental não identificado, eles ficaram chocados.

A reação, ela se lembra, foi: “Oh, meu Deus. Isso é secreto”. Quando souberam que a equipe de Harris era formada por pessoas de toda a Europa, exigiram que ela fosse reformulada, diz ela: “Isso precisa ficar apenas entre pessoas ligadas ao Reino Unido”.

Os governos ocidentais têm se preocupado com a segurança dos cabos submarinos, que transportam a maior parte do tráfego mundial da Internet, há muitos anos. Mas só recentemente a questão entrou em foco, devido a uma série de incidentes obscuros do Mar Báltico ao Mar Vermelho e a uma percepção mais ampla de que a infraestrutura, de todos os tipos, pode ser um alvo de subversão e sabotagem.

Em toda a Europa, espiões russos e seus representantes atacaram alvos ligados à Ucrânia, invadindo serviços de abastecimento de água, incendiando armazéns e planejando atacar bases militares americanas na Alemanha. O temor é que as comunicações submarinas possam ser prejudicadas em uma crise ou em tempo de guerra, ou grampeadas para obter segredos em tempo de paz. E, à medida que os Estados Unidos e a China disputam sua influência em toda a Ásia, os cabos submarinos se tornaram uma parte crucial da competição.

Mais de 600 cabos submarinos ativos ou planejados cruzam os oceanos do mundo, percorrendo mais de 1,4 milhão de quilômetros no total, o suficiente para ir da Terra à Lua mais de três vezes, de acordo com a TeleGeography, uma empresa de dados. Essas redes transportam a grande maioria do tráfego da Internet. Para citar um exemplo, a Europa está conectada aos Estados Unidos por cerca de 17 cabos, a maioria via Reino Unido e França. Mais de 100 cabos são danificados todos os anos em todo o mundo, muitas vezes por arrastões errantes e navios que arrastam suas âncoras.

O problema é que é difícil distinguir acidentes de sabotagem. Veja o dano infligido ao gasoduto Balticonnector e a um cabo de comunicação próximo no Golfo da Finlândia em outubro de 2023. As autoridades regionais suspeitaram do envolvimento do Newnew Polar Bear, um navio porta-contêineres de propriedade chinesa que já havia trocado sua tripulação em Kaliningrado, um exclave russo, e mais tarde apareceu em outro porto sem sua âncora. Nove meses depois, as autoridades finlandesas acreditam que o incidente foi provavelmente um acidente. Outras autoridades ocidentais continuam a suspeitar de má conduta russa.

Abaixo da superfície

Isso é compreensível. A Rússia investiu muito em capacidades navais para sabotagem submarina, principalmente por meio do gugi, uma unidade secreta que opera submarinos de águas profundas e drones navais. “Os russos estão mais ativos do que nunca nesse domínio”, alertou o chefe de inteligência da Otan no ano passado.

Um relatório publicado em fevereiro pelo Policy Exchange, um think-tank de Londres, afirmou que, desde 2021, houve oito incidentes de corte de cabos “não atribuídos, mas suspeitos” na região euro-atlântica e mais de 70 avistamentos registrados publicamente de embarcações russas “comportando-se de forma anormal perto de infraestruturas marítimas críticas”.

Em seu relatório anual de fevereiro, a inteligência norueguesa afirmou que a Rússia também vinha mapeando a infraestrutura crítica de petróleo e gás do país há anos. “Esse mapeamento ainda está em andamento, tanto fisicamente quanto no domínio digital, [e] pode se tornar importante em uma situação de conflito”.

O problema não se limita à Europa. Em fevereiro, três cabos submarinos que atravessavam o Mar Vermelho foram danificados, interrompendo a Internet no leste da África por mais de três meses.

A causa foi provavelmente um ataque com mísseis ao Rubymar, um navio de fertilizantes, pelos Houthis, um grupo rebelde baseado no Iêmen que tem ameaçado a navegação em solidariedade ao Hamas em Gaza.

Quando o Rubymar foi abandonado por sua tripulação, afundando posteriormente, acredita-se que sua âncora tenha se arrastado pelo leito marinho e cortado os cabos. Em março, uma interrupção semelhante ocorreu no oeste da África quando outro sistema de cabos crucial foi cortado na Costa do Marfim, possivelmente devido à atividade sísmica no fundo do mar.

Os estrategistas americanos também se preocupam com uma possível ameaça chinesa aos cabos na Ásia. Taiwan, em particular, é extremamente dependente de cabos submarinos para comunicações internacionais e tem um número relativamente pequeno de terminais, onde eles chegam à terra. Em uma guerra, escreve Elsa Kania do Centre for a New American Security (CNAS), um centro de estudos em Washington, o Exército de Libertação Popular tentaria impor um “bloqueio de informações” na ilha.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/china-e-russia-podem-cortar-a-internet-do-mundo-cabos-submarinos-tem-virado-alvos-militares/

China e Rússia podem cortar a internet do mundo? Cabos submarinos têm virado alvos militares

2024-07-23