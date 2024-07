Mundo “Pelo menos Janja estará aqui e será bem acolhida”, diz o presidente da França sobre a ausência de Lula na Olimpíada de Paris

Janja e Lula estiveram juntos em Paris em junho de 2023. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Após ter visitado pela manhã a Vila Olímpica, o presidente da França, Emmanuel Macron, ofereceu uma recepção para a imprensa internacional no Palácio do Eliseu, sede da presidência francesa. A equipe do chefe de Estado informou que o evento era uma forma de “agradecer a todos os que contribuíram para a visibilidade desse acontecimento esportivo excepcional”.

Ao ser questionado pela RFI Brasil sobre a ausência de Luiz Inácio Lula da Silva na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, o líder europeu disse entender que o presidente brasileiro tinha compromissos que o impediam de deixar o País. “Ele me disse que estava com uma agenda carregada”, declarou Macron.

O chefe de Estado também saudou a presença da primeira-dama brasileira,

Janja da Silva, que representará Lula no evento. “Pelo menos Janja estará aqui

e será bem acolhida”, disse o líder francês, antes de lembrar o encontro

que teve com o casal no Brasil, em março deste ano.“Tenho uma recordação formidável da minha visita de Estado. Foi sublime”, disse Macron, sorrindo.

O presidente francês também foi questionado por jornalistas da RFI Brasil se pretendia cumprir a promessa de mergulhar no rio Sena. “Eu disse que o faria. Não sei se convidarei toda a imprensa, mas o farei”, respondeu. “Quero ter essa experiência”.

Diante do entusiasmo, Macron foi questionado se pretenderia convidar outros chefes de Estado para viver essa experiência de mergulhar no rio Sena. “Primeiro vou fazer e depois direi a eles se foi bom”.

A declaração é feita menos de uma semana após a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, cumprir a promessa de mergulhar no Sena, logo após a ministra francesa dos Esportes Amélie Oudéa-Castéra nadar no rio para provar que a qualidade da água está própria para a prática esportiva. Além da cerimônia de abertura, o rio Sena deve acolher algumas provas aquáticas.

Abertura

Prevista para ser a primeira Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos realizada fora de um estádio, a celebração desta sexta-feira transformará a capital francesa num teatro, enquanto o tradicional desfile de atletas acontece em barcos ao longo do rio Sena, passando pelos marcos mais emblemáticos de Paris. O evento terá início às 14h30 (horário de Brasília) e deverá durar mais de três horas.

Este conceito outdoor também faz de Paris 2024 o evento com a maior Cerimônia de Abertura em termos de público e cobertura geográfica.

O percurso do desfile ao longo do Sena é uma viagem visual pela história e arquitetura parisiense.

A ponte Austerlitz, junto ao Jardin des Plantes, é o ponto de partida da frota, que continuará seguindo a oeste durante seis quilômetros ao longo do Sena, passando por pontes históricas e por marcos emblemáticos, como a Catedral de Notre-Dame e o Museu do Louvre, bem como como alguns locais dos Jogos, incluindo a Esplanade des Invalides e o Grand Palais.

Agrupados nos barcos com as suas seleções nacionais, os atletas chegarão em frente ao Trocadero – a esplanada localizada em frente à Torre Eiffel – onde serão realizados os protocolos oficiais, onde a pira olímpica será acesa, e os Jogos Paris 2024 oficialmente declarados abertos.

