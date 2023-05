Grêmio Kannemann é líder de interceptações do Grêmio no Brasileirão

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











O argentino tem média de 3 desarmes e interceptações por partida Foto: Lucas Uebel/Grêmio O argentino tem média de 3 desarmes e interceptações por partida (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No ano de 2022, o zagueiro do Grêmio, Kannemann, não conseguiu ter uma sequência dentro de campo. Na atual temporada, em 2023, o defensor é líder de interceptações do Grêmio no Campeonato Brasileiro.

No Brasileirão, até o momento, foram cinco interceptações em cinco partidas. Além disso, foram dez desarmes em cinco partidas pela competição. Além da competição, o clube gaúcho ainda segue vivo na Copa do Brasil. A média de três desarmes e interceptações por partida.

Na competição, foram seis interceptações em quatro partidas. Em desarmes, foram dois desarmes em quatro partidas. A média de dois desarmes e interceptações por jogo.

Kannemann é o segundo maior desarmador da equipe gremista, atrás apenas de Bitello, nas duas competições e o maior interceptador do time no Brasileirão. Cristaldo é o líder de interceptações no Grêmio pela Copa do Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/kannemann-e-lider-de-interceptacoes-do-gremio-no-brasileirao/

Kannemann é líder de interceptações do Grêmio no Brasileirão

2023-05-19