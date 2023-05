Ex-jogador colorado é citado em esquema de apostas em partida do Inter contra o São Paulo no ano passado

O ex-lateral do Inter Moisés foi citado nas conversas da segunda fase da Operação Penalidade Máxima, que investiga manipulação de partidas do Campeonato Brasileiro de 2022 e dos estaduais de 2023. O lateral teria conversado com Romarinho, um dos investigados, horas antes da partida contra o São Paulo, no Beira-Rio, pela competição nacional.

O atleta teria sido contatado para receber um cartão amarelo na partida contra os paulistas. Na partida, o jogador recebeu cartão amarelo por reclamação. O lateral, no entanto, não foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás. A assessoria de Moisés disse que desconhece a informação.

Procurado pela reportagem do O Sul, o Inter preferiu não se manifestar porque o jogador não faz mais parte do elenco e como não possui contato direto com ele, não seria possível averiguar o caso. Atualmente, Moisés está jogando na Rússia, no CSKA. No entanto, parte da imprensa afirma que o jogador foi emprestado ao CSKA até o mês de junho, portanto, ainda faria parte do clube gaúcho.

Segundo os prints obtidos pelo jornal O Globo, Romarinho enviou uma foto com várias notas de dinheiro, avisando que iria transferir o valor para Moisés.

Veja as mensagens

Regulamentação

A pedido do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o governo deve regulamentar as apostas esportivas online por meio de projeto de lei com regime de urgência, e não Medida Provisória, como sinalizado na semana passada. Segundo fontes, Lira tem negociado o tema com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com as lideranças partidárias do governo no Congresso.

Esse já é o segundo movimento do presidente da Câmara nesse sentido. Em abril, a pedido de Lira, o governo desistiu da MP do Carf – uma das principais medidas arrecadatórias previstas pela equipe econômica – e reenviou o texto ao Congresso como projeto de lei.

As negociações ocorrem em meio aos atritos entre Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em torno das comissões mistas que analisam as MPs. Os senadores foram a favor da retomada dos colegiados nos moldes originais, enquanto que os deputados reivindicavam mais espaço.