Por Redação O Sul | 27 de julho de 2023

O tempo de recuperação, no entanto, não foi informado pelo Tricolor gaúcho. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA O tempo de recuperação, no entanto, não foi informado pelo Tricolor gaúcho. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O Grêmio terá o desfalque do seu capitão nos próximos jogos. O argentino Walter Kannemann, que foi expulso no duelo contra o Flamengo pela Copa do Brasil, fraturou a mão e terá que passar por uma cirurgia para reparar o problema.

Segundo o comunicado divulgado pelo clube, Kannemann passará pelo procedimento cirúrgico já no próximo domingo (30). O tempo de recuperação, no entanto, não foi informado pelo Tricolor gaúcho.

“O Grêmio informa que o zagueiro Walter Kannemann sofreu uma fratura do segundo metacarpo da mão direita no jogo contra o Flamengo. Kannemann será submetido a intervenção cirúrgica no próximo domingo”, escreveu o clube em nota divulgada nas redes sociais e no seu site.

Diante de mais de 50 mil torcedores na Arena na noite dessa quarta-feira (26), o Grêmio perdeu por 2 a 0 para o Flamengo no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. A volta será no dia 16 de agosto, no Maracanã. Para ir às finais do torneio, o Tricolor precisará vencer por três ou mais gols de diferença. Caso devolva o placar, a decisão da vaga será nos pênaltis.

