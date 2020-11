Esporte Kannemann recebe convocação da Seleção Argentina e desfalca o Grêmio

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O zagueiro gremista Walter Kannemann foi convocado para disputar as Eliminatórias da Copa do Mundo pela Seleção Argentina. Com isso, deve virar desfalque para o Grêmio, nas quartas de final da Copa do Brasil e em pelo menos uma rodada do Campeonato Brasileiro.

A Argentina enfrentará o Paraguai no dia 12. Depois, o adversário será o Peru. Os dois jogos são válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Renato Portaluppi deverá apostar em David Braz como substituto imediato.

Outro desfalque pode ser o lateral Orejuela, presente na pré-lista da Colômbia.

