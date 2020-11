Esporte Renato avalia atuação ”inteligente” do Grêmio e ressalta Thaciano: ”Bom ter um jogador que atua em várias posições”

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 6 de novembro de 2020

Após vencer o Juventude por 1 a 0 e garantir a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, o técnico Renato Portaluppi concedeu uma entrevista coletiva reconhecendo a dificuldade da partida mas elogiando a equipe pela atuação diante do Juventude, no Alfredo Jaconi. Mais uma vez, o técnico gremista reiterou que não existem partidas fáceis no Brasil e que seu time fez exatamente o que foi pedido, buscou o jogo e aproveitou os espaços dados pela equipe adversária.

“Tem coisas que não deram certo, mas o mais importante foram os elogios, os parabéns que dei ao grupo pela parte tática. O Juventude estava jogando por uma bola, e a gente não deu espaços para eles”, apontou. “Uma das coisas que eu não gostei foi que no primeiro tempo, a gente se livrou muito fácil da bola”, acrescentou.

Renato reconheceu a boa partida feita por Jean Pyerre, jogador que vêm sofrendo com lesões durante a temporada e é analisado com cuidado pelo departamento médico do clube e também pelo treinador. ”Só o treinador sabe como está o jogador, se ele tá pronto fisicamente, se ele está apto para jogar. O Jean sabe do meu carinho por ele, sabe da importância dele pro grupo, se ele não está sendo a primeira opção ele sabe porque.”, disse.

Já o autor do gol, Thaciano, Renato voltou a elogiar. Contestado pela torcida, o jogador teve seu nome envolvido em uma possível ida ao Cruzeiro, em troca da compra definitiva de Orejuela, mas o comandante gremista negou qualquer negociação com o jogador, que é, em suas palavras, muito importante para o grupo: ”O interesse do Cruzeiro não importa, o Thaciano é um jogador muito importante pra gente. É um jogador que sabe jogar em várias posições, a questão do Orejuela quem vai resolver é o presidente. Mas não vai ter nada com o Thaciano.”

Sobre Maicon, que saiu de campo com dores na virilha e sem conseguir andar corretamente aos 40 minutos da primeira etapa, Renato indicou que irá aguardar os exames para saber se poderá contar com o atleta ou não. “A gente precisa esperar 24 horas. Ele sabe da importância dele. Converso muito com o Maicon. Ele realizará os exames amanhã, me disse que sentiu um estalo. Vamos aguardar e esperar ele ser reavaliado”, avisou.

Agora, o Grêmio aguarda o seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro já tem compromisso no domingo (8), contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, às 20h30.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte