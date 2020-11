Esporte Romildo concede entrevista pré-jogo e garante permanência de Thaciano: ”Dificilmente terá negócio com ele”

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2020

Foto: Rádio Grenal

Por Redação Rádio Grenal | 5 de novembro de 2020

No final do dia dessa quinta-feira (5), antes da bola rolar para Juventude x Grêmio, pela Copa do Brasil, o presidente Romildo Bolzan concedeu uma entrevista coletiva e destacou pontos importantes em relação ao caminho para a classificação.

Com a vitória de 1 a 0 no primeiro jogo, o presidente não considera uma larga vantagem e se preocupa ao dizer que a disputa não vai ser fácil: ”Vantagem pequena, de apenas um gol, qualquer derrota simples vamos para os pênaltis, é um jogo de clássico, de disputa gaúcha, não vai ser fácil. Temos que ter cuidado”

O tricolor ocupa a 8° posição na tabela do Campeonato Brasileiro e se vê cada vez mais perto dos primeiros colocados, mesmo assim, os torcedores não se sentem convencidos com os jogos e o presidente analisou o futebol apresentado: ”O Grêmio nos últimos jogos vem vencendo, ganhamos 4, empatamos uma. Mas claro que o Grêmio tem 7 pontos que não deveria ter perdido, contra o Sport em casa, contra o Corinthians também em casa. O desempenho deixa a desejar.”

Com o nome de Gastón Ramirez como possível contratação gremista, Romildo descartou essa possibilidade, dizendo que se o jogador quiser vir no próximo ano talvez seja uma ideia, mas que por questões contratuais ele foi descartado. Já a busca por outros jogador, em especial para o meio-campo, foi dito: ”Estamos tentando bastante, trabalhando bastante, temos uma relação com jogadores que tentamos e não foi possível nas negociações, por questão de não liberação, de custo. Continuamos atrás, continuamos avaliando.’‘

Já Thaciano, que nessa quinta-feira (5) foi envolvido em rumores sobre uma suposta ida ao Cruzeiro, em troca da compra definitiva de Orejuela, o presidente afirmou que Thaciano é essencial no plantel e não vê essa ideia: ”O Thaciano foi reintegrado ao plantel depois daquela situação de uma possível saída dele para o Santos, ele é muito necessário para o grupo, dificilmente terá negócio com ele, é uma necessidade clara por questão de elenco.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

