Esporte Inter anuncia renovações de Edenilson e Thiago Galhardo

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 5 de novembro de 2020

Em dia de apresentação oficial do recém-contratado Maurício, o Inter também anunciou outras novidades com relação ao elenco. O executivo de futebol Rodrigo Caetano confirmou as renovações de Edenílson até 2023, e Thiago Galhardo até o final de 2022.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

