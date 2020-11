Esporte Maurício é apresentado oficialmente no Inter

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Jogador veio do Cruzeiro em troca com Pottker. Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 5 de novembro de 2020

O jogador de 19 anos, Maurício, que veio do Cruzeiro em troca com Pottker, foi apresentando oficialmente ao Inter, na tarde dessa quinta-feira (5). O jovem, fez 20 partidas no ano de 2020, sendo 7 como titular, além de fazer parte do elenco da Seleção Brasileira Sub-20, ao lado de outro jogador colorado, Yuri Alberto.

Em coletiva de apresentação, Maurício, se apresentou ao clube e ao torcedor do Inter, se colocando à disposição do técnico Eduardo Coudet. ”Em questão de posição eu me sinto muito confortável para jogar no meio-campo e nas três posições que a o Inter atua, não tenho uma escolha de posição, consigo me encaixar bem em todas do meio.”, disse.

Com relação à sua forma física, foi questionado se há condições de atuar durante todas as partidas ou se fica no aguardo do técnico Coudet para sua estreia em campo: ”Eu estou bem confiante, eu já vinha fazendo alguns jogos pelo Cruzeiro, atuando bastante também pela seleção brasileira sub-20. Aqui no Inter também já estou fazendo trabalhos intensos e acho que estou sim à disposição. Em questão de parte física acho que estou bem, mas vamos ficar aguardando o que eles esperam de mim.”

Como já dito anteriormente pelo comandante colorado, ele não pretende usar Maurício tão rapidamente, com tanto imediato, tanto porque Coudet tem muito cuidado ao colocar os jovens, e também porque entende que o jogador ainda precisa de adaptação, sobre isso, Maurício salientou: ”Eu to me sentindo muito bem em relação à parte física, eu me preparei bastante e estou preparado. Vamos ver o que vai definir, mas me sinto preparado fisicamente e psicologicamente.”

Companheiro de Yuri Alberto na seleção, o garoto afirma já ter escutado bons comentários sobre o trabalho do técnico colorado e que se vê ansioso para estrear com a camisa do Inter. ”Tenho conversado bastante com o Yuri, ele tem me dado muita ajuda e eu espero que minha adaptação seja logo, seja rápida. Conversei com outros jogadores do elenco, eles foram bem receptivos comigo me deram dicas e me sinto bem preparado e feliz.”

”E esse estilo de jogo que o professor pede, me agrada muito. De pressão alta, de ofensividade, então acho que conforme os treinamentos eu vou me adaptando e espero fazer um ótimo trabalho.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte